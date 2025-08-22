Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.313,90 %1,61
        DOLAR 41,0127 %0,18
        EURO 47,5823 %0,01
        GRAM ALTIN 4.394,10 %-0,02
        FAİZ 39,94 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 50,23 %0,02
        BITCOIN 113.075,00 %0,58
        GBP/TRY 55,0230 %0,04
        EUR/USD 1,1594 %-0,10
        BRENT 67,56 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 7.184,35 %-0,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı

        ABD Başkanı Donald Trump, New York Temyiz Mahkemesi'nin kendisine karşı açılan dolandırıcılık davasındaki yaklaşık 500 milyon dolarlık cezasını reddetmesinin ardından net servetinde önemli bir yükseliş yaşadı. Forbes, mahkemenin kararından sonra başkanın servetinin yarım milyar dolar daha arttığını tahmin ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 07:25 Güncelleme: 22.08.2025 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2022'de açılan dava, Trump'ın başkanlığa giden yolunu kesebilmesi tehdidi dolayısıyla kamuoyunda geniş şekilde yankı bulmuş ve siyasi bir dava olup olmadığı tartışmalarına neden olmuştu.

        Mahkeme 2022'deki ceza duruşmasında, Trump ve şirketine karşı 464 milyon dolarlık bir ceza açıklamıştı. Ancak Temyiz Mahkemesi, Başkan'a ve şirketine kesilen ve bugün itibarıyla 527 milyon doları bulan cezanın 'aşırı bir para cezası' olduğuna hükmederek bu cezayı reddetti.

        TRUMP: BU BİR ZAFER

        Öte yandan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının kendisi için bir "zafer" olduğunu vurguladı.

        Trump, "Bu dava, iş dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir siyasi cadı avıydı. Bu dava, şehir ve eyalet yönetiminin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği bir vakaydı. Aslında yaptığım her şey doğru ve hatta mükemmel olmasına rağmen, yasa dışı bir şekilde benim yanlış şeyler yaptığımı göstermeye çalışıyorlardı" ifadelerini kullandı.

        SERVETİNİ KATLADI

        Forbes'ın verilerine göre Trump'ın net serveti; Yargıç Arthur Engoron'un, Şubat 2024'te para cezasını veren ilk kararından, Perşembe günkü temyiz mahkemesi kararına kadar, hatta 500 milyon dolarlık ek artıştan önce bile önemli ölçüde artmıştı.

        Başkan, Engoron'un kararından önce yaklaşık 2,6 milyar dolar değerindeydi, ancak Truth Social'ın ana şirketi olan Trump Media and Technology Group'taki hissesi sayesinde net servetini daha da artırdı. Forbes ayrıca, Engoron'un kararı 2024'ün başlarında açıklandığında başkanın yalnızca yaklaşık 413 milyon dolarlık likit varlığa sahip olduğunu tahmin etse de incelemelere göre nakit parası şu anda 770 milyon doların üzerinde.

        Bunun da büyük ölçüde Trump'ın Beyaz Saray'a girmeden önce kripto para birimi varlıklarını satmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

        Trump'ın servetinin kararla birlikte şu anda yaklaşık 6 milyar dolar olduğu öngörülüyor. Bu rakam, mahkemenin perşembe sabahı açıkladığı karardan önce 5.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış