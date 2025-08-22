Habertürk
        Haberler Gündem Son dakika: Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı

        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra adli kontrolle serbest kalan Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı. Öte yandan yine soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da ev hapsinin kaldırıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 22.08.2025 - 09:48 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:08
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

        Soruşturmada suç örgütü olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrolle serbest kalan Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı.

        ERTAN YILDIZ'IN DA EV HAPSİ KALDIRILDI

        Öte yandan yine soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da ev hapsi kaldırıldı.

