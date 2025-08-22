Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra adli kontrolle serbest kalan Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı. Öte yandan yine soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da ev hapsinin kaldırıldığı öğrenildi

