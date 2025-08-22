Habertürk
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa'da kayıp hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum! - Futbol Haberleri

        Avrupa'da kayıp hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum!

        Avrupa'da temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor sahne aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Avrupa Ligi play-off turunda ise Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş berabere kalırken, Başakşehir ise 2-1 yenildi. Bu maçların ardından ülke puanı güncelledi. İşte son durum...

        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.

        2

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        3

        İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

        4

        1. İngiltere: 94.950 puan

        5

        2. İtalya: 84.517 puan

        6

        3. İspanya: 78.828 puan

        7

        4. Almanya: 74.545 puan

        8

        5. Fransa: 67.819 puan

        9

        6. Hollanda: 61.616 puan

        10

        7. Portekiz: 55.766 puan

        11

        8. Belçika: 53.550 puan

        12

        9. Türkiye: 43.500 puan

        13

        10. Çekya: 40.300 puan

        14

        11. Yunanistan: 37.012 puan

