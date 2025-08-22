Turist sayısında gerileme

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2025 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,97 oranında bir azalış göstererek 6 milyon 969 bin 546 adet oldu. 364 bin 266 kişilik düşüş görüldü.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalış kaydedildi.

2025 yılı Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14,08 (981 005) ile birinci, Rusya Fed. yüzde 13,68 (953 733) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,57 (597 155) ile üçüncü sırada. İngiltere'yi (Birleşik Krallık) Polonya ve Hollanda izledi.

ÜLKELER 2025 2025 MİL.PAYI yüzde 2024 2024 MİL.PAYI yüzde 2023 2023 MİL.PAYI yüzde Almanya 981 005 14.08 1 035 466 14.12 941 597 13.17 Rusya Fed. 953 733 13.68 922 294 12.58 884 585 12.38 İngiltere (Birleşik Krallık) 597 155 8.57 660 906 9.01 574 436 8.04 Polonya 328 560 4.71 319 552 4.36 272 501 3.81 Hollanda 260 242 3.73 261 229 3.56 251 687 3.52 DİĞER 3 848 851 55.22 4 134 365 56.37 4 223 238 59.08 GENEL TOPLAM 6 969 546 100.00 7 333 812 100.00 7 148 044 100.00

HANGİ ÜLKELERDEN GELEN TURİST SAYISI GERİLEDİ?

Temmuzda Türkiye'ye gelen turist sayısında yaşanan düşüşte en büyük pazarımız olan Avrupa etkili oldu. Avrupalı turist sayısı, geçen temmuza göre, 202 bin 998 kişi azaldı, oran olarak yüzde 4,94 gerileme yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen turist sayısı ise yüzde 21,91 düştü. ABD'den gelen turist sayısı 42 bin 502 kişi azaldı. İran'dan gelen turist sayısı 312 bin 554'ten 253 bin 523'e indi. Burada da yüzde 18,89'luk gerileme görüldü.