        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!

        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferinde önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlılar, Rangers ile anlaşmaya yakın.

        Giriş: 22.08.2025 - 12:14 Güncelleme: 22.08.2025 - 12:14
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers'la görüşmelerde sona geldi. 24 yaşındaki sol bekin yeniden siyah-beyazlı formayı giymesi an meselesi.

        Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Rangers ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

        GLASGOW RANGERS KARNESİ

        Rangers formasıyla 77 resmi maça çıkan milli sol bek, 2 gol ve 6 asist ile takımın katkı sağladı.

