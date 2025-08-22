Habertürk
        SON DAKİKA HABERİ: İzmir Menderes'te orman yangını | Son dakika haberleri

        İzmir'in Menderes ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 14:12 Güncelleme: 22.08.2025 - 14:12
        İzmir'in Menderes ilçesi, Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi.

        DHA'daki habere göre henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

