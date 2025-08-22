Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki milli sol bekin transferi konusunda Rangers ile anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu ile de 3+1 yıllık anlaşma sağlanırken, Rıdvan Yılmaz transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

GLASGOW RANGERS KARNESİ

2022 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibiyle 77 resmi maça çıktı. Başarılı sol bek bu maçlarda 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.