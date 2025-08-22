Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.342,34 %0,25
        DOLAR 41,0135 %0,19
        EURO 48,0212 %0,93
        GRAM ALTIN 4.445,57 %1,15
        FAİZ 39,80 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 51,17 %1,89
        BITCOIN 115.794,00 %3,00
        GBP/TRY 55,4426 %0,81
        EUR/USD 1,1703 %0,84
        BRENT 67,86 %0,28
        ÇEYREK ALTIN 7.268,50 %1,15
        Haberler Ekonomi Para Fed Başkanı Powell'dan kritik açıklama - Para Haberleri

        "Politika duruşumuzu ayarlamamız gerekebilir"

        Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole konuşmasında işgücü piyasasında beklenen yavaşlamanın enflasyon baskılarını azaltabileceğini söyledi. Para politikası konusunda da önemli mesajlar veren Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 17:46 Güncelleme: 22.08.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Politika duruşumuzu ayarlamamız gerekebilir"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda, para politikası görünümüne ilişkin kritik mesajlar verdi. Powell, işgücü piyasasının hali hazırda istikrarlı bir seyir izlediğini ancak hem işçi arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama bulunduğunu vurguladı. İşgücü piyasasında aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti.

        Bunun “alışılmadık bir durum” yarattığını söyleyen Powell, işgücü piyasasında bozulma yaşanması halinde bunun hızlı işten çıkarmalar ve sert şekilde artan işsizlik oranlarıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

        “Risk dengesi değişiyor gibi görünüyor” ifadesini kullanan Powell, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” dedi.

        REKLAM

        Powell ayrıca, son dönemde uygulanan ticaret tarifelerinin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin artık açıkça gözlemlenebildiğini söyledi. Bu fiyat artışlarının kısa ömürlü olabileceğini öngören Fed Başkanı, aynı zamanda tedarik zincirlerine yayılması halinde daha kalıcı bir enflasyon dalgası yaratabileceği uyarısında bulundu.

        Bu noktada özellikle işçilerin reel gelirlerinin düşmesi durumunda daha yüksek ücret taleplerinin devreye girebileceğini belirten Powell, bunun “ikinci tur” bir enflasyon baskısı yaratabileceğini vurguladı. Ancak mevcut koşulların böyle bir senaryoyu çok olası kılmadığını da ekledi.

        Konuşmasının önemli bölümlerinden birinde Powell, enflasyon beklentilerinin kontrol altında tutulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Tüketici ve işletmelerin fiyat artışlarına ilişkin beklentilerinin kalıcı şekilde yükselmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Powell, “Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın devam eden bir enflasyon sorununa dönüşmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

        Powell, Fed’in son bir yılda politika faizini toplam 1 yüzde puanı indirdiğini hatırlatarak, bu adımların para politikasını daha az kısıtlayıcı hale getirdiğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!