ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda, para politikası görünümüne ilişkin kritik mesajlar verdi. Powell, işgücü piyasasının hali hazırda istikrarlı bir seyir izlediğini ancak hem işçi arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama bulunduğunu vurguladı. İşgücü piyasasında aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti.

Bunun “alışılmadık bir durum” yarattığını söyleyen Powell, işgücü piyasasında bozulma yaşanması halinde bunun hızlı işten çıkarmalar ve sert şekilde artan işsizlik oranlarıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

“Risk dengesi değişiyor gibi görünüyor” ifadesini kullanan Powell, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” dedi.

Powell ayrıca, son dönemde uygulanan ticaret tarifelerinin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin artık açıkça gözlemlenebildiğini söyledi. Bu fiyat artışlarının kısa ömürlü olabileceğini öngören Fed Başkanı, aynı zamanda tedarik zincirlerine yayılması halinde daha kalıcı bir enflasyon dalgası yaratabileceği uyarısında bulundu.