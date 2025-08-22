"Politika duruşumuzu ayarlamamız gerekebilir"
Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole konuşmasında işgücü piyasasında beklenen yavaşlamanın enflasyon baskılarını azaltabileceğini söyledi. Para politikası konusunda da önemli mesajlar veren Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" dedi
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda, para politikası görünümüne ilişkin kritik mesajlar verdi. Powell, işgücü piyasasının hali hazırda istikrarlı bir seyir izlediğini ancak hem işçi arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama bulunduğunu vurguladı. İşgücü piyasasında aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti.
Bunun “alışılmadık bir durum” yarattığını söyleyen Powell, işgücü piyasasında bozulma yaşanması halinde bunun hızlı işten çıkarmalar ve sert şekilde artan işsizlik oranlarıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekti.
“Risk dengesi değişiyor gibi görünüyor” ifadesini kullanan Powell, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” dedi.
Powell ayrıca, son dönemde uygulanan ticaret tarifelerinin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin artık açıkça gözlemlenebildiğini söyledi. Bu fiyat artışlarının kısa ömürlü olabileceğini öngören Fed Başkanı, aynı zamanda tedarik zincirlerine yayılması halinde daha kalıcı bir enflasyon dalgası yaratabileceği uyarısında bulundu.
Bu noktada özellikle işçilerin reel gelirlerinin düşmesi durumunda daha yüksek ücret taleplerinin devreye girebileceğini belirten Powell, bunun “ikinci tur” bir enflasyon baskısı yaratabileceğini vurguladı. Ancak mevcut koşulların böyle bir senaryoyu çok olası kılmadığını da ekledi.
Konuşmasının önemli bölümlerinden birinde Powell, enflasyon beklentilerinin kontrol altında tutulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Tüketici ve işletmelerin fiyat artışlarına ilişkin beklentilerinin kalıcı şekilde yükselmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Powell, “Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın devam eden bir enflasyon sorununa dönüşmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Powell, Fed’in son bir yılda politika faizini toplam 1 yüzde puanı indirdiğini hatırlatarak, bu adımların para politikasını daha az kısıtlayıcı hale getirdiğini ifade etti.