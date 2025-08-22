Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Daltonların lideri 51 kez yakalandı! | Son dakika haberleri

        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!

        Daltonlar suç örgütü lideri Beratcan Gökdemir'le ilgili çarpıcı suç kayıtları gün yüzüne çıktı. İddianamede, azılı çete liderinin geçmişte Bahçelievler ve Küçükçekmece bölgelerinde hırsızlık yapan bir şüpheli olduğu belirtildi. Ortaya çıkan kayıtlara göre Gökdemir, Barış Boyun çetesine katılmadan önce hırsızlık ve çeşitli suçlardan tam 51 kez yakalandı. En son hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine giren Gökdemir, tahliye olduktan sonra ilk cinayetini Bahçelievler'de işledi. Ardından yurt dışına kaçarak Barış Boyun çetesine katıldı. Gökdemir, Boyun çetesi bünyesinde Beyoğlu'nda öldürülen Yüksel Ustahüseyin cinayetinde azmettirici olarak yer aldı. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberi..

        Giriş: 22.08.2025 - 16:45 Güncelleme: 22.08.2025 - 16:46
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Daltonlar olarak bilinen suç örgütü hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Dosyada, 105 şüphelinin karıştığı 142 ayrı suç, tablo halinde sıralandı.

        Bu suçlar arasında kasten öldürmeden resmi belgede sahteciliğe kadar pek çok ağır suç bulunuyor. Tüm bu suçların arkasında Daltonlar çetesinin lideri Beratcan Gökdemir bulunuyor. Çete lideri hakkında ortaya çıkan yeni veriler ise şaşkınlık yarattı.

        ÇETEDEN ÖNCE HIRSIZLIK YAPIYORDU

        Hazırlanan 1676 sayfalık iddianamede, “Beratcan Gökdemir liderliğinde teşkil edilen silahlı suç örgütünün ortaya çıkışı” başlıklı bölümde çete liderinin geçmişine dair önemli ayrıntılar yer aldı. Raporda, Daltonlar Suç Örgütü lideri Beratcan Gökdemir’in geçmişte özellikle Bahçelievler ve Küçükçekmece bölgelerinde hırsızlık yapan bir kişi olduğu vurgulandı. Ayrıca Gökdemir’in hırsızlık yaptığı dönemde aynı zamanda uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticaretine de başladığı ifade edildi.

        51 KEZ YAKALANMIŞ

        İddianamede yer alan bilgilere göre, Beratcan Gökdemir’in suç çetesini kurmadan önce işlediği suçların sayısı dikkat çekti. Gökdemir’in geçmişte tam 51 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

        Kayda geçen suçlar şu şekilde sıralandı:

        *11 kez evden hırsızlık

        *6 kez iş yerinden hırsızlık

        *4 kez oto hırsızlığı

        *3 kez açıktan hırsızlık

        *2 kez motosiklet hırsızlığı

        *5 kez ruhsatsız silah bulundurmak

        *3 kez uyuşturucu bulundurmak

        *10 kez yaralama

        *2 kez görevli memura direnme

        *1 kez başkasına ait kimlik kullanmak

        *1 kez resmi belgede sahtecilik

        *1 kez kaçakçılık

        *1 kez hayvan hırsızlığı suçu

        Bu tablo, Gökdemir’in suç dünyasındaki geçmişinin ne kadar ağır ve kabarık olduğunu ortaya koydu.

        EN SON HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI

        Azılı suç makinesi Beratcan Gökdemir, en son 2020 yılında Küçükçekmece ve Avcılar’da girdiği iki evde hırsızlık yaptıktan sonra yakalandı. Gökdemir, Kasım 2020’de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökdemir’in hırsızlık olayına ait ve gözaltına alınıp cezaevine gönderilirken de görüntüleri ortaya çıktı.

        CİNAYET İŞLEYİP BARIŞ BOYUN ÇETESİNE KATILDI

        Bir süre cezaevinde kalan Gökdemir, tahliye olduktan sonra 2022 yılının ocak ayında Bahçelievler’de Gökhan Demirci’yi öldürdü. Bu cinayetin ardından yasa dışı yollarla Gürcistan’a kaçtı. İddianamede yer alan ayrıntılara göre Gökdemir, bu kaçışın ardından Barış Boyun’un silahlı suç örgütüne yönetici olarak katıldı.

        İKİ CİNAYETİN ARDINDAN ‘DALTONLAR” ÇETESİ ORTAYA ÇIKTI

        Barış Boyun çetesine katılan Beratcan Gökdemir, Gökhan Demirci cinayetinden yalnızca üç ay sonra, Demirci’nin yakın arkadaşı Hürkan Özkan’ın Avcılar’da silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesini organize etti. İddianameye göre, Gökdemir bu cinayetin azmettiricisiydi. Ardından 16 Nisan 2022’de Beyoğlu’nda Yüksel Ustahüseyin adlı kişi de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu cinayette de Gökdemir’in azmettirici olduğu tespit edildi. Bu iki cinayetin ardından Beratcan Gökdemir’in, kendilerine “Daltonlar” adını verdikleri yeni bir suç yapılanmasını başlattığı iddianamede yer aldı.

        BOYUN ÇETESİNDEN AYRILDI BİRÇOK SUÇA KARIŞTI

        İddianamede, Barış Boyun çetesinin önemli yöneticilerinden biri olarak gösterilen Gökdemir’in, Boyun’la 2024 yılında yaşadığı anlaşmazlık üzerine Boyun çetesinden ayrılarak kendi kurduğu Daltonlar yapılanmasını genişlettiği belirtildi. Beratcan Gökdemir’in liderliğinde oluşturulan çıkar amaçlı silahlı suç örgütü hakkında hazırlanan iddianamede, 105 şüphelinin karıştığı suçlar tablo halinde sıralandı. Ortaya çıkan tabloya göre çete, kasten öldürmeden resmi belgede sahteciliğe kadar toplam 142 ayrı suça imza attı.

