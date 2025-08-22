Habertürk
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!

        Fenerbahçe, Edson Alvarez için West Ham'la prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Meksikalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve transferi tamamlamak için İstanbul'a geliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 14:02 Güncelleme: 22.08.2025 - 14:32
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı.

        Sarı-lacivertliler, Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        MAAŞININ TAMAMI KARŞILANACAK

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Edson Alvarez için 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da sözleşmeye eklendi.

        Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusunun yıllık maaşının ise tamamını karşılayacak.

        Orta sahada savunmacı kimliğiyle öne çıkan Edson Alvarez, ön liberoda görev yapıyor. Forma giydiği takımlarda zaman zaman stoper bölgesinde de şans verilen Meksikalı oyuncu, 2023 yılında 38 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan West Ham'a transfer olmuştu.

