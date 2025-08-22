Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Metin Tekin: Jurasek'i, güvenip sol beke koyamazsınız - Beşiktaş Haberleri

        Metin Tekin: Jurasek'i, güvenip sol beke koyamazsınız

        HT Spor yorumcusu Metin Tekin, HT Spor Ana Haber Bülteni'nin konuğu oldu. Beşiktaş'ın performansını değerlendiren Tekin, Jurasek'i eleştirirken, Rafa Silva hakkında ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 20:39 Güncelleme: 22.08.2025 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HT Spor yorumcusu Metin Tekin, siyah-beyazlılarda belenen performansı sergileyemeyen yeni transfer David Jurasek ile formunu henüz yakalayamayan Rafa Silva'yı konuk olduğu Ana Haber Bülteni'nde değerlendirdi.

        "GÜVENİP SOL BEKE KOYAMAZSINIZ"

        Jurasek'in savunmadaki zaaflarına değinen Tekin, "David Jurasek konusunda en önemli nokta savunmada bire birdeki eksiklikleri. Savunmasına güvenip sol beke koymak çok da kolay değil şu ana kadarki performansıyla. İyi bir sol ayağı var, dengeli bunu kabul ediyorum ama Beşiktaş'ta sol kenar için daha çok özellikler gerekiyor" dedi.

        "RAFA SILVA'YI KENARDA OTURTMA ŞANSINIZ YOK"

        Metin Tekin, Rafa Silva hakkında ise şunları söyledi:

        "Beşiktaş'ta en yetenekli en teknik oyuncu Rafa Silva. İster formda olsun, ister olmasın. Rafa Silva'yı şu kadroda formda değil diye kenarda oturtma şansınız yok. O da artık tek başına değil, becerili oyuncularla birlikte oynamak istiyor. O yüzden Rafa Silva'ya eleştirel bir pencereden bakamıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        ABD basınından Donald Trump iddiası
        ABD basınından Donald Trump iddiası
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!