Metin Tekin: Jurasek'i, güvenip sol beke koyamazsınız

HT Spor yorumcusu Metin Tekin, siyah-beyazlılarda belenen performansı sergileyemeyen yeni transfer David Jurasek ile formunu henüz yakalayamayan Rafa Silva'yı konuk olduğu Ana Haber Bülteni'nde değerlendirdi.

📺 Ana Haber



"GÜVENİP SOL BEKE KOYAMAZSINIZ"

Jurasek'in savunmadaki zaaflarına değinen Tekin, "David Jurasek konusunda en önemli nokta savunmada bire birdeki eksiklikleri. Savunmasına güvenip sol beke koymak çok da kolay değil şu ana kadarki performansıyla. İyi bir sol ayağı var, dengeli bunu kabul ediyorum ama Beşiktaş'ta sol kenar için daha çok özellikler gerekiyor" dedi.

"RAFA SILVA'YI KENARDA OTURTMA ŞANSINIZ YOK"

Metin Tekin, Rafa Silva hakkında ise şunları söyledi:

"Beşiktaş'ta en yetenekli en teknik oyuncu Rafa Silva. İster formda olsun, ister olmasın. Rafa Silva'yı şu kadroda formda değil diye kenarda oturtma şansınız yok. O da artık tek başına değil, becerili oyuncularla birlikte oynamak istiyor. O yüzden Rafa Silva'ya eleştirel bir pencereden bakamıyorum."