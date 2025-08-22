"Trump Rusya'nın daha avantajlı olduğunu düşünüyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nı diplomatik yöntemlerle sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmişti.

Trump, bazı konularda hemfikir olduklarını ancak anlaşma sağlanamayan konular da olduğunu ifade etmiş, meseleyi Avrupalı devletler ve Ukrayna ile birlikte ele alacaklarını bildirmişti.

ABD Başkanı, Alaska zirvesinin ardından, Beyaz Saray'da Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Toplantılar sonucu, Ukrayna ve Avrupa devletleri olası bir barış anlaşması için güçlü güvenlik garantileri talep ederken, Rusya tarafı bu taleplere olumlu yanıt vermedi.

Avrupalı devletlerin NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantisi talebini reddeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı devletlerin Trump'ın tavrını değiştirmeye çalıştığını dile getirdi.

Avrupa ile Rusya arasında perspektif farkı ortaya çıkarken, Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın görüşmelerden kaçınmak için çaba gösterdiğini belirtti.

DONALD TRUMP'IN BAKIŞ AÇISI

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelenskiy arasında görüşme yapılmasını beklerken, ABD basını, Trump'ın Rusya'nın şartlarını Ukrayna'nın büyük ölçüde kabul etmek zorunda kalacağını düşündüğünü ifade etti.