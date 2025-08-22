İstanbul Eyüpsultan’da kadın sürücünün önünü kesip trafikte terör estiren şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu ile ilgili X hesabından açıklama yayınladı:

Eyüpsultan’da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araçtan inerek diğer araca saldıran ve hakaretler eden bir şahsa ait görüntüler sosyal medyada yer almıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu görüntüler incelenmiştir. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin S.Y. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır.

Şüpheli şahıs, “Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret” suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.

Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte “şehir eşkıyası” gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar.

Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım.