Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.372,33 %0,52
        DOLAR 40,9653 %0,07
        EURO 48,0406 %0,97
        GRAM ALTIN 4.443,92 %1,11
        FAİZ 39,77 %-0,43
        GÜMÜŞ GRAM 51,30 %2,14
        BITCOIN 116.981,00 %-0,05
        GBP/TRY 55,4385 %0,80
        EUR/USD 1,1718 %0,96
        BRENT 67,79 %0,18
        ÇEYREK ALTIN 7.265,81 %1,11
        Haberler Ekonomi Para Son dakika haber! Merkez Bankası açıkladı: KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemi yapılmayacak - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünden itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.08.2025 - 00:13 Güncelleme: 23.08.2025 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TCMB tarafından yapılan açıklamada KKM için çıkış sürecinin tamamlandığı bildirildi.

        Açıklamada, 23 Ağustos’tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) yapılmayacağı aktarıldı.

        Tüzel kişiler için bu adım daha önce şubat ayında atılmıştı.

        KKM’nin toplam bakiyesi 2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkarak zirve yapmıştı. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü yılbaşında 32,5 milyar dolar seviyesindeyken, bugün itibarıyla 11 milyar dolara kadar geriledi.

        Merkez Bankası tüm hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili Tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

        Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamış ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM'nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurgulamıştı. Bu adım aynı zamanda makroihtiyati çerçevede önemli bir sadeleşme ile para politikasında daha öngörülebilir bir çerçeveye geçiş anlamına geliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        7 ilde alevler yükseldi
        7 ilde alevler yükseldi
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!