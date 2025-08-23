Buse Varol: İzleyicilerle buluşmak için sabırsızlanıyorum

SHOW TV'nin 9 sezondur devam eden fenomen yarışma programı 'Gelin Evi', 25 Ağustos Pazartesi günü yeni yayın dönemine başlayacak. 'Gelin Evi'nde birbirinden iddialı ve hamarat gelinler, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar pek çok alanda yarışırken, altından küçük ev aletlerine kadar çeşit çeşit hediye veriliyor. Cuma günü büyük oylamada ise birinci olan gelin 150 bin lira kazanarak haftayı kapatacak.

Buse Varol, Habertürk'e verdiği röportajda, sunucusu olduğu 'Gelin Evi'nin yeni yayın dönemine başlamasıyla ilgili heyecanını paylaştı.

•⁠ ⁠Buse hanım, sizi genellikle oyunculuk ve zaman zaman sunuculukla ekranlarda görüyorduk. Şimdi ise 'Gelin Evi' gibi yıllardır sevilen bir programla gündüz kuşağına adım attınız. Bu yeni yolculuk nasıl hissettiriyor?

Yıllardır oyunculukta epey yol kat ettim ama artık çok farklı bir şeye adım attım. Öncelikle bu kadar izlenen bir programa başlıyor olmak, hele ki 9'uncu sezonu olması benim için en büyük şans. Tabii ki çok heyecanlıyım. SHOW TV gibi büyük bir kanalda izleyicilerle her gün buluşmak için sabırsızlanıyorum.

•⁠ 'Gelin Evi', uzun süredir devam eden bir format. Sizin sunumunuzla birlikte neler değişecek, ne gibi dokunuşlar yapmayı düşünüyorsunuz? Herkesin çok sevdiği bir program ve dinamiği çok yüksek, çok güzel. Gündüz kuşağında 8 sezondur devam ediyor olması, çok izlenmesi, izleyicilerin de takdir ettiğini gösteriyor. Gerçek gelinlerin gerçek evlerinin de yarışıyor olması 'Gelin Evi’ni diğer programlardan ayıran en büyük özellik. Ben de yüksek enerjimle böyle bir programa renk katacağımı düşünüyorum. REKLAM •⁠ ⁠Programda her gün bir gelinin evine konuk olunuyor, çeyizler görülüyor, düğün videoları izleniyor. Siz de artık bu ev ziyaretlerinin bir parçası olacaksınız. En çok hangi kısmı sizi heyecanlandırıyor? Her bir kısmı benim için heyecanlı ama sanırım en çok düğün videoları ve çeyizde eğleneceğim. Her gün başka bir eve misafir olmak, her hafta değişen 5 farklı gelinin hikâyesini dinlemek başlı başına büyük heyecan zaten. •⁠ ⁠Çeyiz görme, ev dekorasyonu gibi konular genellikle kadınların çok ilgili olduğu detaylar. Siz kendi evinizde bu konulara ne kadar düşkünsünüz? Ev dekorasyonu benim resmen hobim diyebilirim. İnanılmaz severim. Hem değişikliği hem yerlerini değiştirmeyi. Benim için detaylar çok önemli. Ben de yıllardır evliyim iki çocuğum var. Kayınvalide ilişkisi, o gelenek görenekler çok iyi bildiğim konular. Dolayısıyla gelinlerle aynı dili konuşacağız, eğleneceğiz, örf ve adetlerimizi ekrana taşıyacağız.

•⁠ ⁠Kendi gelin olduğunuz sürecinizi hatırladığınızda, o döneme dair en çok ne gözünüzde canlanıyor? Siz nasıl bir gelindiniz? Ben de tabii her genç kız gibi evlenirken inanılmaz heyecanlıydım. Acaba yetişecek mi yetişmeyecek mi diye sürekli bir zamanla yarış halim vardı. Ama her şey istediğim gibi oldu. Ne eksik ne fazla. Sonrasında daha rahat bir gelin oldum. Her genç kız için hayatının en önemli günlerinden biridir bu. İşte bu heyecanı da 'Gelin Evi’nde tek tek görüp değerlendireceğiz. REKLAM •⁠ ⁠Kendi düğününüzde "Keşke şunu da yapsaydım" dediğiniz bir anınız oldu mu? Şimdiki aklınızla baksanız neleri değiştirirdiniz? Şimdiki aklim olsaydı da aynısını yapardım. Hiç keşke dediğim bir durum olmadı. Her anı çok keyifliydi. 'Gelin Evi’nin 1600 bölümü yayınlanmış ilk sezondan itibaren, pek çok bölümünü izledim, dikkat ettiğim şey yarışan gelinlerin bir kısmı keşke demezken bir kısmının keşke diyeceği noktalar var düğünleriyle ilgili. Bunları öğrenmek çok keyifli olacak.

•⁠ ⁠Yarışmacılar bazen iddialı, bazen duygusal, bazen çok rekabetçi olabiliyor. Onlarla iletişiminizde nasıl bir Buse Varol izleyeceğiz? Çoğu zaman onları dinleyerek ve gözlemleyerek geçireceğim ama tabii ki hakkaniyetli olmak da çok önemli. O dengeyi sağlayabileceğimi düşünüyorum. Bu sezon gelinlerin birbirlerine puanlamada haksızlık yapmasına izin vermeyeceğiz. Çok iyi evler 1 puan alıyordu mesela, bu da haksızlık doğuruyordu. Haksız puan veren cuma günü finalde benden haksız puanı fazlayla alacak. •⁠ ⁠Programda zaman zaman tansiyon yükseliyor, puanlamalarla birlikte rekabet artıyor. Bu tür anlarda devreye nasıl bir Buse Varol girecek? Daha sakin ortamı daha idare eden ama ayni zamanda o rekabeti de içten içten yaşatıp, puanlamalarda da haksızlığa engel olacağım. 'Gelin Evi’nin bugüne kadar yayın kurallarına uyan bir çizgisi vardı. Yarışmacıların birbirlerine hakareti, yemeği aşağılayan tavrı, izleyicileri rahatsız eden çizgisi hiç olmadı. Benimle birlikte de olmayacak, gelinlerle çok iyi anlaşacağız. REKLAM •⁠ ⁠'Gelin Evi', format olarak oldukça renkli: çeyizler, düğün videoları, ev gezmeleri ve zaman zaman ufak çekişmeler... Size göre bu programı bu kadar izlenir ve sevilen kılan şey nedir? Türkiye’de düğün, çeyiz çok önemli şeyler; gelenek ve göreneklerin devam etmesi. Her insanın kendinden bir parça bir şeyler bulabileceği bir program. Tam olarak hayatın içinden. Ve bizim toplumumuz gerçek olan her şeyi çok seviyor. 'Gelin Evi’nde her şey gerçek; yarışmacılar, evler, salonlar, çeyizler, yemekler… Bunun etkisi çok yüksek bence.

•⁠ ⁠İki çocuk annesi biri olarak hem ekran önünde aktif olmak hem de annelik sorumluluklarını yürütmek oldukça dinamik bir tempo gerektiriyor. Gündelik yaşamınızda bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Çocuklarımla onlar büyüyene kadar çok fazla vakit geçirdim. Ekranlara çok uzun bir süre ara verdim biliyorsunuz. Artık ikisi de okula gidiyor. Gün içinde zaten 4’e kadar okuldalar. Onlar okuldayken ben de sette olacağım. Bu dengeyi böylelikle sağlamış olacağız. •⁠ Eşiniz Alişan’ın programla ilgili ilk yorumu ne oldu? Size destek veriyor mu bu yeni yolculukta? Tabii ki destek veriyor. Çok mutlu oldu. İlk yorumu tam senlik bir program dedi. Gündüz kuşağında aynı saatte yayınlanmasak da birbirimizle rekabet edeceğiz. Onun yayını bittikten sonra benimki başlayacak. Ama şimdiden ratinglerde hangimiz ilk 100’de daha üstte olacağız diye atışmaya başladık bile. Ama üzgünüm kocam da olsa ratinglerde onu geçeceğiz. (Gülüyor) •⁠ ⁠Pazartesi başlayacak yeni sezonda izleyicileri neler bekliyor? Sizin sunumunuzla programa nasıl bir enerji katılacak?