        Haberler Ekonomi Enerji Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi! Hisseleri yüzde 17 düştü - Enerji Haberleri

        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi! Hisseleri yüzde 17 düştü

        Avrupa'nın en büyük yenilenebilir enerji şirketi Orsted'in hisseleri, ABD hükümetinin neredeyse tamamlanmış bir projenin inşaatını durdurma emri vermesinin ardından pazartesi günü kısa sürede düştü. Piyasaların açılmasından yaklaşık yarım saat sonra şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 11:39 Güncelleme: 25.08.2025 - 11:49
        Trump yönetiminin, Danimarkalı rüzgar santrali geliştiricisinin neredeyse tamamlanmış projelerinden birini durdurmasının ardından, Orsted hisseleri pazartesi günü yeni bir rekor düşük seviyeye geriledi.

        ABD'nin yüzde 80'i tamamlanan 1,5 milyar dolarlık Revolution Wind projesindeki çalışmaları durdurma emri, Orsted hisselerinin pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 18 düşüşle 175 Danimarka Kronu'na kadar gerilemesine yol açtı.

        Dünyanın en büyük açık deniz rüzgarı geliştiricisi pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, 9,4 milyar dolar tutarında yeni hisse senedi ihraç planlarını sürdürdüğünü ve hala çoğunluk sahibi olan Danimarka hükümetinin desteğine sahip olduğunu söyledi.

        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu Haberi Görüntüle

        Bir zamanlar yenilenebilir enerji sektörünün gözdesi olan Orsted, ABD Başkanı Donald Trump'ın açık deniz projelerine yönelik şüpheciliği ve yüksek faiz oranları nedeniyle yeşil enerji şirketlerinin genel olarak etkilenmesinden dolayı ağır darbe aldı. Orsted'in hisseleri 2021'deki zirvesinden bu yana neredeyse yüzde 90 düştü ve bazı analistler Danimarkalı grubun hayatta kalabilmek için yüksek profilli ABD projelerinden vazgeçmesi gerekip gerekmediğini sorgulamaya başladı.

        Orsted ve BlackRock'ın 50-50 sahip olduğu Revolution Wind'in gelecek yıl faaliyete geçmesi ve 20 yıllık sözleşmeler kapsamında Rhode Island ve Connecticut'taki 350 bin eve yetecek kadar elektrik sağlaması bekleniyordu. ABD, Cuma günü yaptığı çalışma durdurma kararında, daha fazla ayrıntı vermeden, 'ulusal güvenlik çıkarlarının korunmasıyla ilgili endişelerin giderilmesi' gerektiğini belirtti.

        Orsted, projedeki kalan yatırımlardan kendisine düşen payın yaklaşık 785 milyon dolar olduğunu ve FAVÖK öncesi yıllık yaklaşık 156 milyon dolar kazanç elde etmeyi beklediğini söyledi. Yatırımcılar şimdiye kadar, Orsted'in yüzde 100 hissesine sahip olduğu bir diğer ABD projesi olan Sunrise Wind konusunda daha fazla endişe duyuyordu. 9,4 milyar dolar tutarındaki yeni hisse senedi ihracı, büyük ölçüde Danimarkalı grubun yaklaşık 40 milyar Danimarka Kronu tutarındaki projeyi tamamlamak için gereken yatırımı finanse etmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

