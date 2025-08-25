Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi! Hisseleri yüzde 17 düştü

Trump yönetiminin, Danimarkalı rüzgar santrali geliştiricisinin neredeyse tamamlanmış projelerinden birini durdurmasının ardından, Orsted hisseleri pazartesi günü yeni bir rekor düşük seviyeye geriledi.

ABD'nin yüzde 80'i tamamlanan 1,5 milyar dolarlık Revolution Wind projesindeki çalışmaları durdurma emri, Orsted hisselerinin pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 18 düşüşle 175 Danimarka Kronu'na kadar gerilemesine yol açtı.

Dünyanın en büyük açık deniz rüzgarı geliştiricisi pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, 9,4 milyar dolar tutarında yeni hisse senedi ihraç planlarını sürdürdüğünü ve hala çoğunluk sahibi olan Danimarka hükümetinin desteğine sahip olduğunu söyledi.

Bir zamanlar yenilenebilir enerji sektörünün gözdesi olan Orsted, ABD Başkanı Donald Trump'ın açık deniz projelerine yönelik şüpheciliği ve yüksek faiz oranları nedeniyle yeşil enerji şirketlerinin genel olarak etkilenmesinden dolayı ağır darbe aldı. Orsted'in hisseleri 2021'deki zirvesinden bu yana neredeyse yüzde 90 düştü ve bazı analistler Danimarkalı grubun hayatta kalabilmek için yüksek profilli ABD projelerinden vazgeçmesi gerekip gerekmediğini sorgulamaya başladı.