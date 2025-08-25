MAGA'nın zaman makinesi: Amerika 1950 modeline geri dönüyor

ABD'li siyaset uzmanlarına göre, MAGA hareketinin Amerikan kimliği ve Batı uygarlığına dair yaklaşımı, Trump'ın ilk döneminden çok daha belirgin bir şekilde federal politikaları şekillendiriyor. Bu da "Amerika kime ait, hangi tarih hatırlanmalı" tartışmalarını körüklüyor.

MAGA anlatısına göre Amerika, antik Avrupa uygarlıklarının mirasçısı ve Yahudi-Hristiyan temelli beyaz kimliğin, liyakat anlayışının, geleneksel cinsiyet rollerinin ve çekirdek ailenin üzerine inşa edildi.

"Amerika bir fikir" ya da "Çeşitlilik gücümüzdür" gibi sloganlar ise liberal hayaller olarak reddediliyor. Bu çerçevede Trump yönetimi, Smithsonian’daki bazı sergilerin "Amerikan idealleriyle uyumu" konusunda inceleme başlatarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarına (DEI) karşı kampanyasını genişletti.

REKLAM

Trump, "ulusun tarihini ırkçılık ve baskı üzerinden yeniden yazma girişimi" olarak gördüğü bu anlayışa karşı çıkıyor ve abartılı kölelik vurgusunu eleştiriyor. Ayrıca, bu ideolojik denetimi Smithsonian dışındaki müzelere de yaymayı planlıyor.

Bununla birlikte, kimlik projesi sembolik hamlelerle destekleniyor. Trump, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan eden bir kararname imzaladı; Konfederasyon generallerinin isimlerini üslerden kaldırma kararını geri aldı ve bazı anıtların iadesini emretti.