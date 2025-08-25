Habertürk
Habertürk
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı

        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı

        Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Çin menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemin, Avrupa Birliği (İspanya hariç) menşeli ithalatı da kapsamasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 09:20 Güncelleme: 25.08.2025 - 09:20
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Avrupa Birliği (İspanya hariç) menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

        Soruşturma sonucu, AB (İspanya hariç) menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatı ile dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucu, Çin menşeli söz konusu eşyanın ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşıldı.

        Bu çerçevede, Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, AB (İspanya hariç) menşeli ithalata teşmil edilmesine karar verildi.

        Buna göre, AB (İspanya hariç) "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına ton başına 1200 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

