        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

        Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni su kuyusunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 23:48 Güncelleme: 24.08.2025 - 23:48
        Kilis'te Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Suriye uyruklu Arıc Aljaroukh kayboldu.

        Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

        Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Arıc Aljaroukh'ın cesedi su kuyusunda bulundu.

        Kilis Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda,Arıc Aljaroukh'nın cesedinin ailesinin evlerine yakın bir su kuyusunda bulunduğu belirtildi.

        Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

        *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
