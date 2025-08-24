Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam "Süper gıda" üretildi: Bilim insanları bal arılarını kurtarmak için bakın ne yaptı...

        'Süper gıda' üretildi: Bilim insanları bal arılarını kurtarmak için bakın ne yaptı...

        Bal arılarının yok oluşuna karşı bilimden umut ışığı geldi. Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen yeni "süper gıda", arı kolonilerinde yavru sayısını 15 kat artırarak türün geleceği için çığır açıcı bir adım oldu. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 24.08.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İklim değişikliği ve yaşam alanı kaybı yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bal arıları için çözüm bulundu. Bilim insanlarının geliştirdiği özel besin, arıların ihtiyaç duyduğu tüm temel maddeleri içeriyor ve kolonilerin daha sağlıklı büyümesini sağlıyor...

        İKLİM KRİZİ VE YAŞAM ALANI KAYBI

        Bal arıları, dünyanın en önemli tozlayıcılarından biri. Küresel gıda üretiminin %70’i onların çiçekten çiçeğe taşıdığı polene bağlı. Ancak iklim değişikliği, yaşam alanı kayıpları ve hastalıklar nedeniyle arı popülasyonları tehlike altında. ABD’de son on yılda yıllık koloni kayıpları %40-50 arasında seyrederken, İngiltere’de de birçok arıcı benzer sıkıntılar yaşıyor.

        REKLAM

        PROF. WRIGHT’IN 15 YILLIK ÇALIŞMASI

        Oxford Üniversitesi’nden Prof. Geraldine Wright liderliğinde yürütülen araştırma, arıların hayatta kalabilmesi için kritik bir adım attı. Ekip, 15 yıl süren çalışmalar sonucunda arıların ihtiyaç duyduğu altı temel sterolü belirledi. Bu besin maddeleri gen düzenleme tekniğiyle mayada üretildi ve “süper gıda” formülüne eklendi.

        LABORATUVARDAN KOVANLARA

        Doktora öğrencisi Jennifer Chennells’in hazırladığı karışımlar, laboratuvardaki arılara sunuldu. Protein, yağ, karbonhidrat ve mikro besinlerden oluşan karışımlar, tüpler halinde kovanlara verildi. Denemeler sonucunda süper gıda ile beslenen kolonilerde yavru arıların yetişkinliğe ulaşma oranı 15 kat arttı.

        REKLAM

        ARICILARIN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

        Cardiff’teki arıcı Nick Mensikov, geçen kış kolonilerinin %75’ini kaybettiğini belirterek, “Kovanlar yiyecek doluydu ama arılar bir anda yok oldu” dedi. Bu durum, mevcut takviyelerin yetersizliğini gözler önüne seriyor. Arıların yalnızca şeker ve un bazlı karışımlarla beslenmesi, temel besin maddelerinden mahrum kalmalarına neden oluyor.

        GELECEĞE UMUT IŞIĞI

        Yeni geliştirilen süper gıda, özellikle yaz çiçeklenmesinin erken sona erdiği dönemlerde hayati önem taşıyacak. Besin yetersizliğinden kaynaklanan stresin azalmasıyla, kolonilerin kış aylarını daha sağlıklı geçirmesi hedefleniyor. Büyük ölçekli denemelerin ardından, bu ürünün iki yıl içinde arıcıların ve çiftçilerin kullanımına sunulması planlanıyor.

        Kaynak: BBC, Independent, University of Oxford

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...