        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eski hakemler Fenerbahçe - Kocaelispor maçını değerlendirdi: Kırmızı kart gerekir miydi? - Galatasaray Haberleri

        Eski hakemler Fenerbahçe - Kocaelispor maçını değerlendirdi: Kırmızı kart gerekir miydi?

        Eski hakemler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kocaelispor maçının ardından, Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendirdi. İşte hakemlerin yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 10:58 Güncelleme: 24.08.2025 - 10:58
        1

        F.BAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

        4. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

        Deniz Çoban: "VAR'ın çağırması sonrası penaltı verilmeliydi."

        Bülent Yıldırım: "VAR müdahalesi ve penaltı gerekirdi. Sarı kart olmalıydı, çok net."

        Bahattin Duran: "Kocaelisporlu oyuncu topa bakmadı. Çağlar topa vuracakken çekildi. Net penaltı."

        2

        DURAN'A TOPSUZ ALANDA YAPILAN MÜDAHALE

        6. dakikada Jhon Duran'a topsuz alanda yapılan müdahale sonrası devam kararı doğru mu?

        Bülent Yıldırım: "Net faul ve sarı kart. Faulü yapan, penaltı pozisyonundaki oyuncu."

        Deniz Çoban: "Net bir sarı kart. Topsuz alan ihlali. 2 sarı kart ve 1 ikazlık hareket yaptı bu oyuncu."

        Bahattin Duran: "Net bir sarı kart ve faul. Bu oyuncu 6 dakikada 3 faul yaptı. 2 tanesini sarı kartlık."

        3

        İSMAİL YÜKSEK'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON

        İsmail Yüksek'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

        Bülent Yıldırım: "Doğru."

        Deniz Çoban: "Doğru."

        Bahattin Duran: "Doğru."

        4

        ARCHIE BROWN'IN FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?

        Archie Brown'ın faulünde kart gerekir mi?

        Deniz Çoban: "Sarı kart gerekirdi."

        Bülent Yıldırım: "Rakibe ve oyuna saygısızlık. Sarı kart."

        Bahattin Duran: "Sarı kart gerekirdi."

        5

        KOCAELİSPOR'UN GOLÜ ÖNCESİ FAUL KARARI

        Kocaelispor'un golü öncesi faul kararı doğru mu?

        Bülent Yıldırım: "Faul kararı doğru, kart gerekmez."

        Deniz Çoban: "Faul kararı doğru, umut vaad eden atak olduğu için sarı kart olmalı."

        Bahattin Duran: "Hakeme katılırım ama en doğru karar faulle birlikte sarı kart."

        6

        SKRINIAR - HAIDARA MÜCADELESİ

        28. dakikada Skriniar - Haidara mücadelesi ve sonrasında Nonge'nin faulü var.

        Bülent Yıldırım: "Talisca hakemden daha iyi alan kontrolü yapmış ve kimin kime faul yaptığını biliyor. Talisca 3 kere faul yaptı Nonge diyor, hakem farkında değil. Haidara, diziyle Skriniar'ın kafasına vuruyor, sarı kart. Nonge, üçüncü faulünü yaptı, sarı kart."

        Deniz Çoban: "Nonge'nin 27 dakikada 3. faulü. Talisca da onu söyledi. Haidara'nın yaptığı net faul, sarı kart gösterse de kabul ama faulü hiç görmüyor."

        Bahattin Duran: "Top için mücadele yok, Haidara dizini çıkarıp vuruyor. Skriniar'ın yerde yattığını görüp dizini çıkararak vuruyor Haidara, net sarı kart."

        7

        NONGE'NİN İSMAİL'E FAULÜ

        30. dakikada Nonge'nin İsmail'e faulünde devam kararı doğru mu?

        Deniz Çoban: "30 dakikada 4 faul yapan oyuncu ikaz bile almadı."

        Bahattin Duran: "Hakem oyun planında başarısız oldu. Bu tip oyunculara önlem alamadı. 6 dakikada 14 numaralı, Nonge de böyle... Önlem almalıydı hakem."

        8

        NONGE'NİN TALISCA'YA MÜDAHALESİ

        Nonge'nin Talisca'ya hareketinde devam kararı doğru mu?

        Bülent Yıldırım: "Faul ve sarı kart kaçınılmaz, hakem devam dedi."

        Deniz Çoban: "Bu oyuncunun 45 dakikada 5. faulü, kartsız ve uyarısız bitirdi."

        Bahattin Duran: "Bu pozisyon özelinde bile sarı kart ama hakem devam ettirdi."

        9

        ARCHIE BROWN'IN SHOW'A FAULÜ

        47. dakikada Archie Brown'ın Show'a faulünde kart gerekir mi?

        Bülent Yıldırım: "Güç transferi olsa kırmızı kart. Kramponun tabanıyla yoklama attı. Bu oluş itibarıyla net kontrolsüz bir faul, sarı karttan fazlası gerekmez. Hakem olayın farkında değil. Kartla gelmeliydi elinde."

        Deniz Çoban: "Sosyal medyada bazı görüntüler gördüm. Ayak oturmuyor, Show kurtuluyor. Yoğunluk yok, güç transferi gerçekleşmiyor. Sarı kart. Sarı kart ama limitte bir hareket. Fotoğrafa bakarak karar verilmez. Buraya kadar 8. sarı kart göstermedi hakem ama buradaki isyanın farkında değil."

        10

        PETKOVIC'İN HAKEME İTİRAZI

        Petkovic'in itirazı sonrası hakemin kararı ne olmalıydı?

        Deniz Çoban: "Bu sarı kart kabul, kırmızıya gider bu pozisyon. Sıçrayarak geçti. Hakem sahada ne hissediyorsa kırmızı"

        Bülent Yıldırım: "Benim için kırmızı kart. Bu itiraza kart göstermiyorsanız otoriteniz yerle bir olmuştur."

        Bahattin Duran: "En az sarıyla başlar."

        11

        TALISCA'NIN İPTAL OLAN GOLÜ

        Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu golde VAR'ın müdahalesi ve iptal doğru mu?

        Bülent Yıldırım: "VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil ama geçen hafta Cenk Tosun'un Göztepe maçındaki pozisyonuna VAR karıştıktan sonra bir şey diyemiyorum. Gol iptali doğru karar."

        Deniz Çoban: "Her ülkede VAR'ın çıtası farklı. Hakem burada faulü çalsa iş biter, kimse buna faul değil diyemez. VAR buna girince tartışmalar beraberinde geliyor. Buna karıştı, ona niye karışmadı oluyor. Net bir faul. Bizim ülkedeki çıta buraya geldi."

        Bahattin Duran: "Sahada net bir faul. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşansa bu pozisyon VAR buna karışmazdı. Bizim ülkemizdeki VAR çıtası daha düşükte. Bizim ülkemize göre doğru."

