Eski hakemler Fenerbahçe - Kocaelispor maçını değerlendirdi: Kırmızı kart gerekir miydi?

SKRINIAR - HAIDARA MÜCADELESİ

28. dakikada Skriniar - Haidara mücadelesi ve sonrasında Nonge'nin faulü var.

Bülent Yıldırım: "Talisca hakemden daha iyi alan kontrolü yapmış ve kimin kime faul yaptığını biliyor. Talisca 3 kere faul yaptı Nonge diyor, hakem farkında değil. Haidara, diziyle Skriniar'ın kafasına vuruyor, sarı kart. Nonge, üçüncü faulünü yaptı, sarı kart."

Deniz Çoban: "Nonge'nin 27 dakikada 3. faulü. Talisca da onu söyledi. Haidara'nın yaptığı net faul, sarı kart gösterse de kabul ama faulü hiç görmüyor."

Bahattin Duran: "Top için mücadele yok, Haidara dizini çıkarıp vuruyor. Skriniar'ın yerde yattığını görüp dizini çıkararak vuruyor Haidara, net sarı kart."