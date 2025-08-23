Fenerbahçe: 3 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'de goller 5. dakikada Skriniar, 51. dakikada Brown ve 66. dakikada Talisca'dan geldi. Kocaelispor'un tek golünü 22. dakikada Petkovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 4'e yükseltirken Kocaelispor ise henüz puanla tanışamadı.

Habertürk Giriş: 23.08.2025 - 20:27 Güncelleme: 23.08.2025 - 23:29 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL