        Babaları yemek yememiş! Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi! | Son dakika haberleri

        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!

        İstanbul Fatih'te, otelde kalan Hollandalı Rashid Mohammed Ajoeb ile oğulları Mohammed Jamil Yusuf ve Mohammed Yazdani, Taksim'de yemek yedikten sonra otellerine gidip uyudu. Sabah iki çocuk hayatını kaybederken, baba hastaneye kaldırıldı. Odaya giren otel çalışanı Mehmet Kırdağ, "Babasının dediğine göre iki oğlu gezmeye gittikleri Taksim'de yemek yemiş, kendisi yememiş. Otele döndükten sonra bir daha hiç çıkmamışlar. Resepsiyondan su alıp yukarıya çıkmışlar. İkisi de aynı saatte vefat etmişler, odaya girdiğimde bedenleri soğuktu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 10:56 Güncelleme: 23.08.2025 - 11:03
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        İstanbul Fatih'te olay, dün saat 12.00 sıralarında Beyazıt Hamam Sokak'taki otelde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre; tatil için Hollanda'dan gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile önceki gün Taksim'de gezip yemek yedi.

        OTELE GELİP UYUDULAR

        DHA'daki habere göre daha sonra otele dönen aile uyudu. Sabah saatlerinde odadan sesler geldiğini duyan otel görevlileri içeri girdiklerinde iki çocuğu yerde hareketsiz, babayı ise fenalaşmış halde buldu.

        İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Mohammed Jamil Yusuf, 17 yaşında hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fenalaşan baba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        YEMEK YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

        Mohammed Yazdani, 15 yaşında yaşamını yitirdi.

        Baba Rashid Mohammed Ajoeb'in sağlık görevlilerine, çocuklarıyla birlikte Taksim'de yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve bir süre sonra rahatsızlandıklarını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        "İKİ OĞLU YEMEK YEMİŞ, KENDİSİ YEMEMİŞ"

        Baba Rashid Mohammed Ajoeb, tedavi altında.

        Babanın sesini duyarak otel odasını giren otel çalışanı Mehmet Kırdağ, "Bu arkadaşlar babasıyla birlikte konaklama yapıyorlardı. Biz sabah saatlerinde otele geldiğimizde, normalde saat 12.00'da çıkış olduğu için müşterilerin kapısı çalıp 'kalıyor musunuz, kalmıyor musunuz?' diye soruyoruz. O kata indiğimizde, babanın sesi geliyordu. Çocuklarını çağırıyordu.

        "BİRİ YATAKTA DİĞERİ YERDE ÖLMÜŞTÜ"

        Kapıyı çalıp içeri girdiğimde biri yatakta biri yerde iki oğlu da ölmüşlerdi. Müdahale gerekir diye önce nabızlarını kontrol ettim. Nabızları atmıyordu. Babası bitkindi, su verdik. Sağlık ekipleri geldiğinde iki genç vefat etmişti. Babası şoktaydı, sağlık ekipleri müdahale etti. Polis olay yeri inceleme ve savcı gelerek inceleme yaptı.

        "ÇOCUKLARIN BEDENİ SOĞUKTU"

        Babasının dediğine göre iki oğlu gezmeye gittikleri Taksim'de yemek yemiş, kendisi yememiş. Otele döndükten sonra bir daha hiç çıkmamışlar. Resepsiyondan su alıp yukarıya çıkmışlar. İkisi de aynı saatte vefat etmişler, odaya girdiğimde bedenleri soğuktu" dedi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
