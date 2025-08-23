Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, kadroyu güçlendirmek ve alternatifli bir yapı oluşturmak için temaslarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş, Porto forması giyen genç forvet Deniz Gül’ü renklerine bağlamayı hedefliyor.