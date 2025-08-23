Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
Beşiktaş, Porto forması giyen 21 yaşındaki genç forvet Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için temaslarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu kiralık olarak transfer etmeyi hedeflerken, Porto ise bonservisle satışta ısrarcı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, kadroyu güçlendirmek ve alternatifli bir yapı oluşturmak için temaslarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş, Porto forması giyen genç forvet Deniz Gül’ü renklerine bağlamayı hedefliyor.
21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Portekiz ekibiyle görüşmelerini hızlandırdı.
Ancak Porto, genç futbolcuyu bonservisiyle satma konusunda ısrarcı. Taraflar arasındaki pazarlıkların kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
Futbol eğitimini İsveç’te alan Deniz Gül, Hammarby Kulübü’nde dikkatleri üzerine çekmiş ve geçtiğimiz yaz Porto’ya transfer olmuştu.
Genç milli futbolcu, geride kalan sezonda Porto formasıyla 24 maçta görev aldı, 656 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı yönetim, transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanmasını hedefliyor.