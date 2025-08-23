Habertürk
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri

        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri

        Beşiktaş, Porto forması giyen 21 yaşındaki genç forvet Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için temaslarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu kiralık olarak transfer etmeyi hedeflerken, Porto ise bonservisle satışta ısrarcı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor

        Giriş: 23.08.2025 - 13:21 Güncelleme: 23.08.2025 - 13:21
        1

        Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, kadroyu güçlendirmek ve alternatifli bir yapı oluşturmak için temaslarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş, Porto forması giyen genç forvet Deniz Gül’ü renklerine bağlamayı hedefliyor.

        2

        21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Portekiz ekibiyle görüşmelerini hızlandırdı.

        3

        Ancak Porto, genç futbolcuyu bonservisiyle satma konusunda ısrarcı. Taraflar arasındaki pazarlıkların kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

        4

        Futbol eğitimini İsveç’te alan Deniz Gül, Hammarby Kulübü’nde dikkatleri üzerine çekmiş ve geçtiğimiz yaz Porto’ya transfer olmuştu.

        5

        Genç milli futbolcu, geride kalan sezonda Porto formasıyla 24 maçta görev aldı, 656 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.

        6

        Siyah-beyazlı yönetim, transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanmasını hedefliyor.

