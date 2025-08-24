Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu

        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu

        Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, bugün Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 09:45 Güncelleme: 24.08.2025 - 09:45
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İşte illerimizde bugün beklenen hava durumu:

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 35°

        Fotoğraf: AA

