Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, bugün Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İşte illerimizde bugün beklenen hava durumu:
Fotoğraf: AA