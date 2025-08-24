Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İşte illerimizde bugün beklenen hava durumu:

İstanbul Güneşli 28° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 33° Trabzon Kısmen Güneşli 28° Bursa Güneşli 27° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 35°

Fotoğraf: AA