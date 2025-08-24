Habertürk
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligin 3. haftasında konuk ettikleri Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından, "5-6 gol atabilirdik" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 24.08.2025 - 00:29 Güncelleme: 24.08.2025 - 15:20
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahalarında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

        "ÇOK ÜSTÜNDÜK"

        "Bugün 5-6 gol atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. İlk yarı bitirken bile 3-4 gol atabilirdik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu."

        "İKİSİ DE FANTASTİK MAÇ ÇIKARDI"

        "Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı."

        "ONLAR BANA KATILMAZ"

        "Bugün çok iyiydik ama belki sosyal medyadakiler ve televizyondakiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyorlar."

        BASIN TOPLANTISI

        Chobani Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Portekizli teknik adam, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in performanslarını değerlendirerek sözlerine başladı.

        Maçta iki oyuncunun da takımın geneli gibi çok iyi oynadığını anlatan Mourinho, "Takım iyi oynadı, sağlam performans sergiledi. Çağlar, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 100'ünü kazandı. İsmail de çok top kazandı, kazandığı topu ileriye taşıyarak sonra da temiz oynadı. İkisi de çok iyilerdi, bundan dolayı da mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Kocaelispor karşısında çok fazla pozisyon ürettiklerini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "İlk yarı 1-1 bitmeyebilirdi. Bu devrede 4-5 net pozisyon bulduk. İkinci yarının başından itibaren de çok pozisyon ürettik. 4. golden sonraki VAR protokolünü çok bilmiyorum. VAR böyle basit bir karara karışabilir mi bilmiyorum ama çok fazla pozisyon bulduk." dedi.

        "TÜRKİYE'DE TEKNİK DİREKTÖR OLMAK DAHA ZOR"

        Jose Mourinho, transferlerle ilgili soruya "Transfer pazarıyla ilgili konuşmuyorum. Bu konuda yorum yok. Ben elimde olan oyuncularla çalışıyorum." yanıtını verdi.

        Ekibinin, Benfica maçının ardından Kocaelispor karşısında daha fazla pozisyon bulunmasına ilişkin de değerlendirme yapan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugünkü farkı oluşturan Amrabat'ın yerine İsmail'in oynaması değildi. Farkı oluşturan rakibimizin Benfica değil, Kocaelispor olmasıydı. Bunu bütün saygımla söylüyorum. Türkiye'deki ilk maçımı da yanlış hatırlamıyorsam 1991 yılında Sporting Lizbon ile oynamıştım. Taraftarlarının gösterdiği destek harika. Ama Benfica, Şampiyonlar Ligi takımı, Kocaelispor da geçen sene 1. Lig'deydi. Bunu da bütün saygımla söylüyorum. Benfica çok güçlü bir takım, her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, Kocaelispor da ligde kalmak için mücadele edecek."

        Çalıştığı ülkelerle Türkiye'de teknik direktör olmayı karşılaştıran Mourinho, "Türkiye'de teknik direktör olmak daha zor. Çünkü burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi. Çalıştığım diğer ülkelere kıyasla bu durum daha zor." yorumunu yaptı.

