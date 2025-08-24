Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!

"TÜRKİYE'DE TEKNİK DİREKTÖR OLMAK DAHA ZOR"

Jose Mourinho, transferlerle ilgili soruya "Transfer pazarıyla ilgili konuşmuyorum. Bu konuda yorum yok. Ben elimde olan oyuncularla çalışıyorum." yanıtını verdi.

Ekibinin, Benfica maçının ardından Kocaelispor karşısında daha fazla pozisyon bulunmasına ilişkin de değerlendirme yapan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü farkı oluşturan Amrabat'ın yerine İsmail'in oynaması değildi. Farkı oluşturan rakibimizin Benfica değil, Kocaelispor olmasıydı. Bunu bütün saygımla söylüyorum. Türkiye'deki ilk maçımı da yanlış hatırlamıyorsam 1991 yılında Sporting Lizbon ile oynamıştım. Taraftarlarının gösterdiği destek harika. Ama Benfica, Şampiyonlar Ligi takımı, Kocaelispor da geçen sene 1. Lig'deydi. Bunu da bütün saygımla söylüyorum. Benfica çok güçlü bir takım, her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, Kocaelispor da ligde kalmak için mücadele edecek."