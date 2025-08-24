Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kayserispor - Galatasaray: 0-4 (MAÇ SONUCU) - Galatasaray Haberleri

        Kayserispor - Galatasaray: 0-4 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Eren Elmalı (2), Victor Osimhen ve Leroy Sane kaydetti. 9 puana ulaşan Cimbom maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

        Giriş: 24.08.2025 - 20:21 Güncelleme: 24.08.2025 - 23:38
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-kırmızılılarda iki gol atan Eren Elmalı, maçın kahramanı oldu.

        Barış Alper'in yokluğunda sahneye çıkan Eren, 36. dakikada sol ayağıyla, 46. dakikada ise kafayla ağları havalandırdı. Galatasaray'ın maçtaki diğer golleri ise 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3'te Leroy Sane'den geldi.

        Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Kayserispor ise 2 maç sonunda 1 puanda kaldı.

        SON 14 RESMİ MAÇI KAZANDI

        Son şampiyon Galatasaray, çıktığı son 14 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 14 karşılaşmayı da kazandı.

        Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

        Bu sezon ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazanırken, Kayserispor'u da 4-0'la geçti.

        Söz konusu müsabakalarda 42 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

        SON 8 MAÇTA GOL YEMEDİ

        Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

        "Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

        Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor müsabakalarını gol yemeden kazandı.

        Stat: RHG Enertürk Enerji

        Hakemler: Alper Akarsu, deniz Caner Özaral, Mehmet Kısal

        Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 60 Ackah), Benes (Dk. 69 Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 69 Mane), Mendes, Opoku (Dk. 60 Tuci), Cardoso

        Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai (Dk. 79 Metehan Baltacı), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 85 Berkan Kutlu), Sara (Dk 72 Icardi), Yunus Akgün (Dk. 79 Zaniolo), Jakobs (Dk. 72 Kaan Ayhan), Sane, Osimhen

        Goller: Dk. 36 ve Dk. 46 Eren Elmalı, Dk. 86 Osimhen, Dk. 90+4 Sane (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Sara , Dk. 77 Günay Güvenç (Galatasaray), Dk. 45 Cardoso, Dk. 76 Gökhan Sazdağı (Zecorner Kayserispor)

