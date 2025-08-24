Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 3. haftada ağırladığı Antalyaspor'u tek golle mağlup ederek üçte üç yaptı. Puanını 9'a çıkaran bordo-mavililere galibiyeti getiren golü Stefan Savic kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 21:02 Güncelleme: 24.08.2025 - 23:06
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor, Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor... Bordo-mavililer, 3. haftada konuk ettiği Antalyaspor'u tek golle geçti, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

        Akdeniz ekibini Stefan Savic'in 39. dakikada attığı golle 1-0 deviren Karadeniz Fırtınası, ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.

        İlk yenilgisini alan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        18. dakikada ceza alanı içinde uygun durumdaki Onuachu'nun şutunda savunmada Veysel Sarı'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

        19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.

        39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0.

        40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

        45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi.

        Bordo-mavililerin 40. dakikada Felipe Augusto ile bulduğu ikinci gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        49. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında direk yakınından Güray Vural'ın dokunduğu top üsten auta gitti.

        56. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

        63. dakikada Kaluzinski'nin aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere gönderdi.

        76. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, Visca'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.

        85. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ürün, Esat Sancaktar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli (Dk. 46 Mendy), Olaigbe (Dk. 71 Ozan Tufan), Zubkov (Dk. 84 Arif Boşluk), Augusto (Dk. 71 Visca), Onuachu (Dk.90+1 Sikan)

        Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 82 Mert Yılmaz), Veysel Sarı (Dk. 60 Giannetti), Dzhikaya, Paal, Soner Dikmen (Dk. 46 Kaluzinski), Ceesay, Abdülkadir Ömür, Van de Streek (Dk. 46 Güray Vural), Storm, Cvancara (Dk. 75 Poyraz Efe Yıldırım)

        Gol: Dk. 39 Savic (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Batagov (Trabzonspor) Dk. 35 Van de Streek, Dk. 88 Mert Yılmaz (Hesap.com Antalyaspor)

