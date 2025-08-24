Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!

Türkiye’de tatil yöreleri için yaz sıcakları etkisini sürdürüyor, güney ve güneybatı yönlerden gelen yukarı seviye rüzgarları sıcak ve tozlu hava taşıyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde ise artık gece sıcaklıkları 20°C’ye ve altına düştü, İstanbul’da klimasız vantilatörsüz gece uykusu mümkün görünüyor. Bu durum yeni haftada pek değişmiyor, serinlik Marmara’da olacak.

Marmara’da, Kuzey Anadolu’da ve Karadeniz’de ise Sırbistan-Bulgaristan üzerinden gelen Balkanların daha serin havası taşınıyor. İstanbul’da zaman zaman lokal yağmur geçişlerine yol açan bu karışım, hafta içi Marmara’daki tüm şehirleri serinletmeyi sürdürecek.

Yeni hafta İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Balıkesir gibi merkezlerde 30°C’nin altında seyredecek. İstanbul-Adapazarı arasında 25 Ağustos Pazartesi sabah-öğle arası zayıf yağmur görülebilir. İstanbul’un daha çok kuzey ilçelerinde yağması muhtemeldir.

Doğu Karadeniz’de ise hafta kuvvetli yağmurlarla başlıyor, Ordu-Artvin arasındaki kıyı merkezlerde ve iç kesimlerde pazartesinin yağmurlarına dikkat edilmeli. Hava sıcaklıkları bu kesimde 25-26°C’lerde seyrediyor.