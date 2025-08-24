Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takasının gerçekleştiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 146 Rus ve 146 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğunda gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Kursk bölgesi sakinlerinden 8 Rus vatandaşının da serbest bırakıldığı ifade edildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı ve askerlerin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmek üzere Rusya'ya ulaştırılacağı aktarıldı.