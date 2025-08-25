Habertürk
        Avustralya'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de kıtlığa sebep olan ablukasını protesto etti | Dış Haberler

        Avustralya'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de kıtlığa sebep olan ablukasını protesto etti

        Avustralya'da on binlerce kişi ülke tarihindeki en büyük eylemlerden birini gerçekleştirerek İsrail'in Gazze'de kıtlığa sebep olan ablukasını protesto etti. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "katliam" ve "soykırım" olarak tanımlayan göstericiler, Avustralya hükümetinden acilen harekete geçerek daha güçlü adımlar atmasını istedi

        1

        Abluka altına aldığı Gazze'de kıtlığa neden olan İsrail, Avustralya'nın birçok şehrinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

        2

        ÜLKE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK EYLEMLERDEN BİRİ

        ABC News'ün haberine göre, Filistin'e destek için düzenlenen ve ülke tarihindeki en büyük kitlesel eylemlerden biri olarak değerlendirilen gösterilere katılanlar, Avustralya'nın İsrail ile silah ticaretini durdurmasını ve buna ek olarak ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

        3

        Queensland eyaletinin Brisbane kentinde polis, yaklaşık 10 bin kişinin Filistin'e destek için sokağa çıktığını açıkladı.

        4

        İsrail’in Gazze’deki saldırılarını "katliam" ve "soykırım" olarak tanımlayan göstericiler, Avustralya hükümetinden acilen harekete geçerek daha güçlü adımlar atmasını istiyor.

        5

        Yeşiller Partisinden Queensland Senatörü Larissa Waters, Brisbane'deki Filistin'e destek gösterisinde yaptığı açıklamada, "Avustralyalılar, İsrail hükümetine silah parçaları satmamız nedeniyle dehşet içinde. Bu, sona ermeli." dedi.

        6

        New South Wales (NSW) eyaletindeki Sydney kentinde binlerce kişi, Hyde Park'ta başladıkları Filistin'e destek gösterisinde Belmore Park'a yürüdü.

        7

        Başkent Canberra'da yaklaşık 2 bin kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Tazmanya eyaletinin Hobart kentinde de binlerce kişi, Filistin'e destek mesajları içeren dövizler ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

        8

        West Australia eyaletindeki Perth kentinde yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde İsrail'e Gazze'deki ablukasını sonlandırması için yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu.

        9

        South Australia eyaletinin Adelaide kentinde de binlerce kişi, Parlamento'nun önünde bir araya gelerek Filistin'e destek için yürüdü. "Özgür Filistin" sloganı atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

        10

        "BU BİR SAVAŞ DEĞİL KATLİAM"

        Victoria eyaletindeki Melbourne kentinde "Filistin Eylem Grubu" adlı sivil toplum kuruluşu, 100 bini aşkın kişinin yürüyüşe katıldığını açıklarken polis, bu gösteriye 10 bin kişinin katıldığını ileri sürdü.

        11

        Melbourne kent merkezini dolduran göstericiler, "Nehirden denize özgür Filistin", "İsrail'e yaptırım, hemen şimdi", "Özgür Gazze özgür Filistin" sloganları attı.

        12

        Melbourne'deki eyalet kütüphanesinin önünde başlayan ve yaklaşık 4 saat boyunca devam eden gösteriler, Victoria Eyalet Parlamento binası önünde son buldu.

        13

        GAZZE'DE KITLIK İLAN EDİLDİ

        Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze'de en şiddetli düzey olarak bilinen 5. seviyede kıtlık tespit edildiğini bildirmişti.

        14

        BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğrula

        15

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

