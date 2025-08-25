Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenerek üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Türk futbolunun efsane ismi ve HT Spor'un usta yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların performansını '%100 Futbol' programında değerlendirdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIRLIK GİBİ GÖRÜYOR"

Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana sergilediği performansın altını çizen Rıdvan Dilmen, "Bu maçla birlikte son 8 müsabakada kalesinde gol görmedi. Bu istatistiğe baktığımız zaman; 1- Galatasaray çok büyük takım, 2- Türkiye'de futbol falan yok! diyebiliriz. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık maçları gibi bakıyor bu maçlara. İştahı var. Özetlere sığmaz 10 tane pozisyonu var Galatasaray'ın. Coşkulu oyunu dışında oyuncu kalitesi çok yüksek" dedi.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen: Oynama alışkanlığı çok önemli, çok değerli ve önemli bir kadrosu var Galatasaray'ın. Bu sene de Sané takviyeli. Sané, turnuvadan dolayı geç katıldı, ilk 1-2 haftada koordinasyon problemi gördük. Ama bugün çok daha farklı, oturmuş, topla ilişkisi… pic.twitter.com/QPRUP7QTRU — HT Spor (@HTSpor) August 24, 2025

"SANE ÇOK FARKLIYDI"

Maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Leroy Sane'yi öven Dilmen, "Oynama alışkanlığı çok önemli, çok değerli ve önemli bir kadrosu var Galatasaray'ın. Bu sene de Sane takviyeli. Sane, turnuvadan dolayı geç katıldı, ilk 1-2 haftada koordinasyon problemi gördük. Ama bugün çok daha farklı, oturmuş, topla ilişkisi daha iyi haldeydi.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen: Takım olarak kötü oynayabilirsiniz, değil mi? Sané ve Osimhen gibi bir anda skor yapabilecek oyuncuların var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinden farkı bu. pic.twitter.com/EQkHPugrcG — HT Spor (@HTSpor) August 24, 2025

"G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN RAKİPLERİNDEN FARKI BU"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligdeki diğer takımlardan çok daha üst kalitede olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Takım olarak kötü oynayabilirsiniz, değil mi? Sana ve Osimhen gibi bir anda skor yapabilecek oyuncuların var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinden farkı bu" ifadelerini kullandı.