        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Barış Alper Yılmaz'ı geri kazanmamız gerekiyor - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takım oyunu oynadıklarını belirten Buruk, "Bu tür galibiyetler aldığı için oyuncularımı kutluyorum. İstekliler, konsantreler. Takım oyununu iyi oynuyoruz. Kim oynarsa oynasın aynı oyunu sürdürebilmek çok önemli. Çok mutluyum" dedi. Okan Buruk, takımda yaşanna Barış Alper Yılmaz kriziyle ilgili ise, "Barış genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Barış bizim için değerli. Milli bir oyuncu. Barış'a sarılmamız gerekiyor. Süreci, Barış ile birlikte doğru yönetmemiz ve geri kazanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulunurken, özellikle Barış Alper Yılmaz hakkında sarf ettiği sözler gündem yarattı.

        Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

        "BİRAZ DAHA İYİ SAVUNMA YAPABİLİRDİK"

        "Top bizde başladık, rakibimiz topu bırakıp arkasına geçti. Çok agresif değillerdi. İlk yarı daha fazla üretebilirdik. 2-0'dan sonra oyun bizim açımızdan geçişi daha kolay olan, pozisyonları daha çok bulma şansını bulduğumuz, rakibimiz de gol bulmak için riskler aldı. Pozisyonlar da bulduk, pozisyonlar da verdik. Rakibin zaman zaman geriye de gelmemesi, Roland Sallai'nin birkaç pozisyon sonrasında ileri çıkınca geçişler yedik. Biraz daha iyi savunma yapabilirdik."

        "BU HAFTALAR ZOR HAFTALAR"

        "Değişikliklerden sonra daha dengeli olduk ve golleri bulduk. Bu haftalar zor haftalar. Sezon başı, sıcaklar... Bu tür galibiyetler aldığı için oyuncularımı kutluyorum. İstekliler, konsantreler. Takım oyununu iyi oynuyoruz. Kim oynarsa oynasın aynı oyunu sürdürebilmek çok önemli. Çok mutluyum."

        "BARIŞ ALPER'İN KÖTÜ NİYETLİ OLMADIĞINI BİLMEMİZ GEREKİYOR"

        "Barış değerli, özel. Çok seviyorum. Emeği çok, Galatasaray'ın da onun üzerinde emeği çok. Yanlış anlaşılmalar çok. Genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Barış bizim için değerli. Milli bir oyuncu. Barış'a sarılmamız gerekiyor. Hatalar, yanlışlar olabilir. Kötü niyetli olmadığını bilmemiz gerekiyor Barış'ın. Barış kötü niyetli olsa 2 maçta da oynamazdı. Katkılarını unutmuyoruz. Barış'la konuştuk. Süreci doğru yönetmeye çalıştık. Hem bizim hem onun isteği... Kafa karışıklığı var. Bunu takıma yansıtmaması da önemliydi. Barış'ı da takımdan ayırdık. Takım arkadaşlarına da zarar verebilirdi. Bunun da önüne geçtik. Galatasaray'a önemli hizmetler etti Barış. Bunu unutmayalım."

        "BARIŞ ALPER'İ GERİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

        "Herkes hata yapıyor. Ona yardımcı olmamız gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Bu zamana kadar en iyi şekilde hizmet etti. Hangi mevkide oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalıştı. Devre arası teklif geldiğinde şampiyonluk için yola devam etti. Spekülasyonlar oluyor. Hata yapabilir, hatalı olabilir, yanlışlar olabilir. Çok genç bir oyuncu. Süreci, Barış ile birlikte doğru yönetmemiz ve geri kazanmamız gerekiyor. Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisinde hiçbir şey eksilmedi. İnsani şeyler bunlar. Barış'ı linç etmememiz gerekiyor. Ona sahip çıkalım. Galatasaray için önemli oyuncu. Bu dönemde oyuncu satmak istemiyoruz. Birçok hedefimiz var. Futbolun içerisinde bu tür satışlar, önemli teklifler var. Farklı şekilde değerlendiremeyiz ama başkanımızın da isteği de kadroyu koruyup takviyeler yapabilmek. Son haftaya girdik. Futbolcularımız da bu olaylardan etkilenmedi, kazandık. Barış maç öncesi post attı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar diledi. Takımının yanında olduğunu gösterdi. Bu da önemli."

        "EREN GOLE YAKIN BİR OYUNCU"

        "Eren, ilk Gaziantep deplasmanında attığı golle, gole yakın olduğunu gösterdi. Eren gole yakın bir oyuncu. Bu yüzden önde başlattık. Jakobs da savunma geçişlerini iyi yapıyor. Antrenmanda da bunu yapıyor. Eren'i orada kullanmak istedik. Rahat da oynadı. Direkt bir kanat oyuncusu kadar etki bekleyemezsiniz ama hücumu ve savunmayı doğru yaptı."

        "BUNLAR GALATASARAY'IN REKORU"

        "Biz Galatasaray takımıyız. Kazanmak için varız. Geçen sene şampiyon olduktan sonra maçlarımızı da kazandık. Hiçbir maçı öylesine oynayamayız, kazanmalıyız. Oynadığımız bir oyun var. Oyun içerisinde oyuncuları doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Rekorları kırıyoruz ama oyuncularım da bu açlığı gösteriyor. Her maçta kazanma tutkusu çok önemli. Okan Hoca olarak bana rekorlar getiriyor ama bunlar Galatasaray'ın rekoru. Başında olduğumuz için bunları sahipleniyoruz."

