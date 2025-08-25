Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Ahlat'ta yapılacak.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak, gelinen aşama, komisyon çalışmaları görüşülecek. Bakanların toplantıda sunum yaparak, gelinen aşamayı aktarması bekleniyor.

Diğer yandan Birleşmiş Milletler'in "kıtlık" ilan ettiği Gazze'de yaşanan insani dram da görüşülecek başlıklar arasında. Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a ulaşmıştı. Ukrayna Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Memur zammında takvim işliyor. Kamu Hakem Kurulu'nun memur zammını görüşmek üzere yaptığı ikinci toplantıdan da sonuç çıkmadı. Gözler bugün gerçekleşecek olan üçüncü toplantıya çevrildi. Zam görüşmelerinin Kabine Toplantısı'nda da değerlendirilmesi bekleniyor.

GEÇEN YIL DA AHLAT'TA TOPLANMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu.