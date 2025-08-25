Habertürk
        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli poyraz etkili olurken, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Toroslar ve Hatay çevreleri sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Giriş: 25.08.2025 - 07:17 Güncelleme: 25.08.2025 - 07:17
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Yağmurlu 26°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

