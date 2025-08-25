Habertürk
Habertürk
        25-31 Ağustos 2025 haftalık burç yorumları!

        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları

        Gökyüzü bu hafta için neler söylüyor? 25-31 Ağustos haftasında 12 burcu neler bekliyor? Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ne gibi etkiler barındırıyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları...

        Giriş: 25.08.2025 - 09:08 Güncelleme: 25.08.2025 - 09:08
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Bu hafta Venüs’ün Aslan burcuna geçişiyle ilişkilerde daha cesur ve dikkat çekici bir dönem başlıyor.

        Sosyal hayatta keyif arayışı ön plana çıkarken yeni alışkanlıklar, yeni girişimlerden yana şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz.

        Bunun yanında daha yaratıcı ve cömert olabileceğiniz bu dönemde beğenilmek ve takdir görmek isteyebilirsiniz.

        Öte yandan keyfi aktiviteler, alışveriş, lükse yatırım isteği ön planda olacağı için gelir-gider dengenize dikkat etmenizde fayda var.

        Aynı zamanda aşk ve ilişkilerde coşkulu tavırlar, pireyi deve yapmanıza neden olabilir.

        Peki 25-31 Ağustos haftasında 12 burcu neler bekliyor?

        KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Koçlar, bu hafta aşk hayatınızda tutku ve heyecan artıyor. Yaratıcılığınız güçlenirken, göz önünde olmak isteyeceksiniz.

        BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Boğalar, ev ve aile hayatınız öne çıkıyor. Venüs size yuva ortamınızda keyif ve huzur getiriyor.

        İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili İkizler burçları, bu hafta iletişiminiz çok güçlü. Sözlerinizle etrafınızı büyüleyebilirsiniz. Yakın çevrenizden pozitif haberler alabilirsiniz.

        YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Yengeç burçları, maddi konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Venüs, gelir artışı, aynı zamanda keyfi harcamaları beraberinde getirebilir.

        ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Aslanlar, Venüs’ün burcunuza geçişiyle beraber tüm dikkatler üzerinizde. İlişkilerde adeta merkezde olacaksınız.

        BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Başaklar, Venüs’ün Aslan’a geçişiyle kendinize yöneliyorsunuz. Gizli duygular, perde arkasında gelişen konular kafanızı yorabilir.

        TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Terazi burçları, sosyal çevreniz çok renkli. Yeni arkadaşlıklar, yeni bağlantılardan yana şans sizden yana.

        AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Akrepler, kariyerde dikkat çekici bir dönemdesiniz. Patronunuzla uyum içinde hareket edebilirsiniz.

        YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Yaylar, eğitim ve yolculuklarda yeni kapılar aralanıyor. Seyahatlerde aşk ve keyif fırsatları doğabilir.

        OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Oğlaklar, ortak kazançlar ve kaynaklar bu hafta gündemde. İlişkiler güçlenebilir, finansal alanda birinden destek görebilirsiniz.

        KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Kovalar, Venüs aşk hayatınızı canlandıracak. Ortaklıklar ve ilişkilerde uyumu yakalayabilirsiniz.

        BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Balıklar İş arkadaşlıklarındaki bağlar güçleniyor. Dış görünüşünüzü değiştirmek için adım atabilirsiniz.

        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
