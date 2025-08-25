Bu hafta Venüs’ün Aslan burcuna geçişiyle ilişkilerde daha cesur ve dikkat çekici bir dönem başlıyor.

Sosyal hayatta keyif arayışı ön plana çıkarken yeni alışkanlıklar, yeni girişimlerden yana şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz.

Bunun yanında daha yaratıcı ve cömert olabileceğiniz bu dönemde beğenilmek ve takdir görmek isteyebilirsiniz.

Öte yandan keyfi aktiviteler, alışveriş, lükse yatırım isteği ön planda olacağı için gelir-gider dengenize dikkat etmenizde fayda var.

Aynı zamanda aşk ve ilişkilerde coşkulu tavırlar, pireyi deve yapmanıza neden olabilir.

Peki 25-31 Ağustos haftasında 12 burcu neler bekliyor?

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koçlar, bu hafta aşk hayatınızda tutku ve heyecan artıyor. Yaratıcılığınız güçlenirken, göz önünde olmak isteyeceksiniz.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar, ev ve aile hayatınız öne çıkıyor. Venüs size yuva ortamınızda keyif ve huzur getiriyor.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları, bu hafta iletişiminiz çok güçlü. Sözlerinizle etrafınızı büyüleyebilirsiniz. Yakın çevrenizden pozitif haberler alabilirsiniz.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları, maddi konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Venüs, gelir artışı, aynı zamanda keyfi harcamaları beraberinde getirebilir.