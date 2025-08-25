Habertürk
        Adana haberleri: Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!

        Adana'da, düğünde çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan damadın anneannesi Eşe Adamhasan, hayatını kaybetti. Adamhasan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 09:44 Güncelleme: 25.08.2025 - 13:39
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Adana'da olay, dün saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi'nde meydana geldi. Evin avlusunda yapılan düğünde gelin ile damat tarafı arasında tartışma çıktı.

        ANNEANNE SAÇMALARLA VURULDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, damadın anneannesi Eşe Adamhasan'ın vücuduna isabet etti.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Eşe Adamhasan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Eşe Adamhasan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

        Adamhasan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        #adana
        #Son dakika haberler
