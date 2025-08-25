Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan Türk sanatçı Evre Başak Clarke (40), 2023'ten beri mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

ACI HABERİ AİLESİ PAYLAŞTI

Evre Başak Clarke'ın sosyal medya hesabı X'ten, ailesi tarafından dün yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Evre Başak Clarke'ın vefatını duyuruyoruz. Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından Evre son üç haftasını ailesinin ve en yakın dostlarının derin ve kalıcı sevgisiyle çevrili olarak geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Onu kalplerinizde yaşatmanızı, sevginizi sanatınızla ifade etmenizi ve her gününüzü dolu dolu yaşamanızı diliyoruz. Yıllar boyunca Evre'yi desteklediğiniz, özellikle de son zor yıllarında ona ilham verdiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik bu kaybımızla baş etmeye çalışırken mahremiyetimize ve alanımıza saygı göstermenizi rica ediyoruz" denildi.

BAĞIRSAK VE KARACİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞTI

Ressam ve dijital tasarım sanatçısı olan Clarke, 2023 senesinde İngiliz vatandaşı olan Philip Clarke ile evlenmişti. Aynı yıl Oscar adında bir oğlu olan Clarke, yaptığı bir açıklamasında, "Şu an 1,5 yaşında bebeğim var. Hamileyken kanser olduğumu da bilmiyorduk. Meğer zaten son şansımmış" demişti.

19 Eylül 2023 tarihinde bağırsak ve karaciğer kanseri teşhisi konulan Clarke, son paylaşımlarında kanserin yayıldığını duyurarak, 3-4 hafta ömrü kaldığını ve doktorlarıyla vedalaştığını söylemişti. KANSER OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI Clarke, hastalık tanısı aldıktan sonra kemoterapi ve cerrahi süreçler ile oğlu Oscar'ın geleceği için GoFundMe yardım platformunda kampanya başlattı. Yardım kampanyası sayesinde 6,695 bağışçıdan 230 bin sterlin (12,7 milyon TL) toplanırken; Clarke, hastalıkla mücadele ettiği son günlerinde, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından kanser olmadığı ve insanları dolandırdığı yönünde acımasız eleştirilerin hedefi olmuştu. Hasta olduğuna inanmayanlar için sarılık nedeniyle sararan gözünün fotoğrafını paylaşan Clarke, "Sarılık böyle oluyomuş canlar, sanki yaratığa dönüşüyomuşum gibi. Vücudumda da komple hafif sarı bir tint var şimdilik, sanırım kötüleştikçe o da artacak. Yan odamdaki hanımefendi sapsarı, bana spoiler gibi oldu" demişti. RICKY GERVAIS'TEN MORAL VİDEOSU GELMİŞTİ İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, kedisi Pickle ile kameraların karşısına geçerek, Evre'ye destek mesajı yollamıştı.