Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bizleri bu manevi iklimde, bu ruh serinliğinde tekrar buluşturan Rabbime sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bizleri bir kez daha bağrına basan Ahlatlı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

Bugün alimlerin, zabitlerin, evliyanın yeşerip kök saldığı topraklardayız. Yiğitler yurdu, şehitler diyarı Ahlat'tayız. Hem kılıçlarıyla hem kalemleriyle hem de eserleriyle Ahlat'ı vatan kılan, Anadolu'nun fetih üssü yapan cümle ecdadı rahmetle yad ediyorum.

Buradaki mezarlar, kümbetler, abideler yalnızca birer kültür varlığı değil; bu topraklardaki 1000 yıllık mevcudiyetimizin eserleridir. Ahlat'ta ilim ferasetle boğuşmuş, sanat ve zanaat edep ve ahlakla süslenmiştir.

Ahlat bu topraklardaki varlığımızın simgesidir. Ahlat kızıl elmanın anahtarıdır. Bize kim olduğumuzu anlatan beldelerden birisi de Ahlat'tır. Bu vatanı ebed-müddet şiarıyla yaşatmaya, yüceltmeye devam edeceğiz.

Tarih, Kürt-Türk ve Arap bir olduğunda, ortak hedeflere hep birlikte yürüdüğümüzde içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle oldu.Büyük ve güçlü Türkiye'yi gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz.