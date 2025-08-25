Bulgaristan - Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda son 16 turunda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları rakibini 25-23, 25-19 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenerek E Grubu'nda ikide iki yaptı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 12.00'de Kanada ile karşılaşacak.

SON 16 TURUNDAYIZ!

Milliler bu sonuçla Kanada ile birlikte gruptan çıkmayı garantiledi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Sultanlar, son 16 turunda D Grubu'nun ikincisiyle kozlarını paylaşacak.

REKLAM MİLLİ TAKIM, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA İLK DEFA 2'DE 2'YLE BAŞLADI A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanmayı başardı. Dünya şampiyonasına katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda iki de iki yapmayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı. Milli takım, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmişti.