Beşiktaş, Tiago Djalo ile anlaşmaya yakın!
Transferin hareketli takımı Beşiktaş, El-Bilal Toure'nin ardından İtalya'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Portekizli stoper Tiago Djalo'nun transferi konusunda Juventus'la büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.
Beşiktaş transferde gaza bastı... Siyah-beyazlılar, Atalanta'dan El-Bilal Toure'yi kadrosuna katarken, İtalya'dan bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş yönetiminin, bonservisi Juventus'ta bulunan Portekizli stoper Tiago Djalo'nun transferi konusunda büyük aşama kaydettiği öğrenildi.
İtalyan deviyle arada ufak pürüzler kalırken, kısa süre içinde transferin mutlu sonla noktalanması bekleniyor.