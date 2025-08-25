Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Tiago Djalo ile anlaşmaya yakın! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Tiago Djalo ile anlaşmaya yakın!

        Transferin hareketli takımı Beşiktaş, El-Bilal Toure'nin ardından İtalya'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Portekizli stoper Tiago Djalo'nun transferi konusunda Juventus'la büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 14:26 Güncelleme: 25.08.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş transferde gaza bastı... Siyah-beyazlılar, Atalanta'dan El-Bilal Toure'yi kadrosuna katarken, İtalya'dan bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

        2

        Beşiktaş yönetiminin, bonservisi Juventus'ta bulunan Portekizli stoper Tiago Djalo'nun transferi konusunda büyük aşama kaydettiği öğrenildi.

        3

        İtalyan deviyle arada ufak pürüzler kalırken, kısa süre içinde transferin mutlu sonla noktalanması bekleniyor.

        4

        Juventus'un 2024 yılında 5 milyon Euro'ya Lille'den kadrosuna kattığı Djalo, geçen sezonu kiralık olarak Porto'da geçirdi.

        5

        Portekiz ekibinde 17 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacı, 2 kez fileleri havalandırdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı pusu!
        Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı pusu!
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!