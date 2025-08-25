Konya'da olay, saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi.

Hayatını kaybeden Mehmet Koçyiğit.

Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit (33) ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit (11), apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı.

İKİSİ DE KANLAR İÇİNDE KALDI DHA'daki habere göre tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.

BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.