        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!

        Aydın'ın Çine ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni detay ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden 39 yaşındaki Melek Özdağlar'ın, başka bir kazada ölen köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobilin zeytin bahçesine savrulduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 14:57 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:40
        Aydın'da kaza, saat 22.30 sıralarında, Çine ilçesinde Aydın-Muğla kara yolu Hallaçlar Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi.

        Çine istikametine seyir halinde olan Çine İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli Melek Özdağlar (39) yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki zeytin bahçesine savruldu.

        ÜÇÜ DE OTOMOBİLDE SIKIŞTI

        Otomobili Melek Özdağlar kullanıyordu.

        DHA'daki habere göre kazada sürücü Özdağlar ile yanındaki kızı Irmak Serin (11) ve İngilizce öğretmeni Sibel Beyhan Toprak (41) otomobilde sıkıştı.

        İKİ ARKADAŞ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sibel Beyhan Toprak, 41 yaşındaydı.

        İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Özdağlar ile Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KIZININ DURUMU AĞIR

        2 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Irmak Serin ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serin'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        ÖLEN KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN...

        Özdağlar'ın başka bir kazada ölen köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı, kazanın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi. Özdağlar'ın cenazesinin otopsiden sonra Diyarbakır'a gönderileceği; Toprak'ın cenazesinin ise bugün Çine'de toprağa verileceği belirtildi.

        BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Öte yandan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çine İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmenimiz Sibel Beyhan Toprak'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kederli yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
