Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz'da son durum! Antrenman kararı... - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz'da son durum! Antrenman kararı...

        Galatasaray'da NEOM'a transferi engellenen Barış Alper Yılmaz, son antrenmanlara katılmayarak kararı protesto etmişti. Milli futbolcu, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına katılma kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 14:50 Güncelleme: 25.08.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferinin engellenmesi sebebiyle Kayserispor maçının antrenmanlarına katılmayarak, kadroya alınmamıştı.

        2

        4 antrenmana katılmayan milli futbolcu, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına katılım sağladı.

        3

        NELER OLMUŞTU?

        Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekibi NEOM’un dört yıllık toplamda 50 milyon doları aşan teklifini kabul etti.

        4

        Sarı-kırmızılı kulüp, NEOM’dan gelen yüksek teklifi reddetti. Galatasaray'ın bonservis beklentisinin 50 milyon Euro olduğu öğrenildi.

        5

        Barış Alper ise kulübün bu tutumundan rahatsız ve transfer konusunda kesin bir karar verilmesini bekliyor. Oyuncunun, teklifin kabul edilmesini istediği ve bu nedenle önceki antrenmanlara çıkmadığı öğrenildi.

        6

        Galatasaray yönetimi ise milli futbolcuyu satmayı kesinlikle düşünmüyor. Yönetim, çift haneli maaş talep eden Barış Alper için yeni sözleşme görüşmeleri yapmayı planlıyor.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Bu yaz neler yedim
        Bu yaz neler yedim
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları