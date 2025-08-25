Barış Alper Yılmaz'da son durum! Antrenman kararı...
Galatasaray'da NEOM'a transferi engellenen Barış Alper Yılmaz, son antrenmanlara katılmayarak kararı protesto etmişti. Milli futbolcu, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına katılma kararı aldı.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transferinin engellenmesi sebebiyle Kayserispor maçının antrenmanlarına katılmayarak, kadroya alınmamıştı.
4 antrenmana katılmayan milli futbolcu, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına katılım sağladı.
NELER OLMUŞTU?
Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekibi NEOM’un dört yıllık toplamda 50 milyon doları aşan teklifini kabul etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, NEOM’dan gelen yüksek teklifi reddetti. Galatasaray'ın bonservis beklentisinin 50 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Barış Alper ise kulübün bu tutumundan rahatsız ve transfer konusunda kesin bir karar verilmesini bekliyor. Oyuncunun, teklifin kabul edilmesini istediği ve bu nedenle önceki antrenmanlara çıkmadığı öğrenildi.
Galatasaray yönetimi ise milli futbolcuyu satmayı kesinlikle düşünmüyor. Yönetim, çift haneli maaş talep eden Barış Alper için yeni sözleşme görüşmeleri yapmayı planlıyor.