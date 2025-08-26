Habertürk
        Savunma mı? Hayır, Savaş Bakanlığı: Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?

        Savunma mı? Hayır, Savaş Bakanlığı: Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?

        ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un adını "Savunma Bakanlığı"ndan "Savaş Bakanlığı"na çevirmek istiyor. Tarihi köklere dayanan bu öneri, ABD'de militarizm tartışmalarını alevlendirdi; uzmanlar uluslararası hukuk ve stratejik mesajlara dikkat çekerken, sosyal medyada ise "MAGA nostaljisi" esprileri gündemde

        Giriş: 26.08.2025 - 08:34 Güncelleme: 26.08.2025 - 08:34
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        25 Ağustos 2025 itibarıyla ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un resmi adını "Ministry of Defense" (Savunma Bakanlığı) olmaktan çıkarıp, tarihi adı olan "Department of War" (Savaş Bakanlığı) olarak değiştirmeyi önerdi.

        Trump bu tercihini, "savunma" kelimesinin zayıf bir çağrışım yaptığını ve eski adın çok daha güçlü bir yankısı olduğunu düşünmesine bağladı. Ayrıca Oval Ofi'’te Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı görüşmede, bakanlığın adının değiştirilebileceğini, belki önümüzdeki hafta bir duyurunun yapılabileceğini söyledi. ABD Savunma Bakanı da Mart ayında buna ilişkin sosyal medya hesabında bir anket yapmıştı.

        TARİHİ ARKA PLAN

        • "War Department", 1789'da kurulmuş; 1947'de Truman'ın çıkardığı yasayla yeniden yapılandırılmış ve 1949'da "Department of Defense" adını almış.

        • Bu değişiklik, II. Dünya Savaşı sonrası artan diplomatik ve insani operasyonlarda “savunma” kavramının kapsayıcı olması adına yapılmıştı.

        'SAVUNMADAN SAVAŞA': SEMBOL MÜ, STRATEJİ Mİ?

        • The Atlantic yazarı Elliot Ackerman, bu isim değişikliğinin sadece kelimelerle oynamak olduğunu; savunmayı daha etik ve stratejik bir perspektifle kavrayan bir bakanlığın dönüşümünü geri çevirebileceğini öne sürdü. Örneğin, 1947 sonrası ABD'nin "kazandığı savaş yok" diyen Ackerman, "Savaşı kazanmaya odaklanan bir kurum, öncekinden daha net bir stratejik vizyon getirebilir" yorumunu yaptı.

        • Responsible Statecraft (POGO/Project on Government Oversight ve The Bunker'ın bulunduğu düşünce kuruluşu), bu değişikliği savundu; çünkü "Savunma Bakanlığı" tanımının insani operasyonları, göreve sızmayı, bütçe şişkinliğini kapsadığı; oysa "War Department" daha sade, net, hatta mali açıdan küçük bir ordu anlamına gelebileceği görüşündeler.

        ABD KAMUOYUNDAN TEPKİLER

        • Satır ayrıntılı bir makalede, Trump yönetiminin kurum isimlerini "MAGA ikonlarına" göre yeniden adlandırma tutkusuna eleştirel bir dil getirildi. Örneğin, Kongre Kütüphanesi'ni "Mar‑a‑Library", FEMA'yı "Bannon Bunker", Özgürlük Anıtı'nı "Loyalty Heykeli" gibi önerilerle, geçmişi silip kendi ideolojik sembolizmine kapıldığını ironik biçimde vurguladı.

        • Ayrıca, Peter Hegseth’in bu önerisi üzerine bazı askeri ve hukuki uzmanlar, ad değişikliğinin BM Şartı ve uluslararası hukuka aykırı bir militarizm sinyali göndereceğini, operasyondaki sivillerin korunması ve stratejik esnekliğin zedelenebileceği yönünde eleştiriler geldi.

        SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

        Reddit gibi platformlarda Savunma Bakanı Hegseth’e yönelik güvensizlik öne çıktı:

        "Bence Trump onu istedi çünkü her koşulda sadık kalacağını düşünüyor. Gerçekten mi o kadar zayıflar?" "Zayıf ve salak.""Sadakat testi gibi; açık şekilde vasat birini aday koy ve kim direniyor gözle."

        Bu da, bu tartışmanın sadece ideolojik değil aynı zamanda kişiye ve sadakat siyasetine dair bir simge haline geldiğini gösteriyor.

        SAVAŞIN GÖLGESİNDE MAGA NOSTALJİSİ Mİ?

        Ne de olsa, isim değiştirmek kolay; ama kimlik değiştirmek zor. Pentagon şimdi "War Department" olacak mı, yoksa sadece bir MAGA nostaljisi olarak kalacak mı? İsmi değiştirebilirsiniz ama aslı -strateji, etik ve uluslararası ilişki dili- zor unutulur.

