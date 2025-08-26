Habertürk
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu? Bloomberg'den çarpıcı iddia - Borsa Haberleri

        Bloomberg: Borsada açığa satış yasağının uzatılması planlanmıyor

        Bloomberg'in haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu yatırımcıların hisse senetlerini açığa satışını yasaklayan tedbiri sonlandırmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 07:24 Güncelleme: 26.08.2025 - 07:24
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) son zamanlarda BIST 100 endeksinin rekor seviyelere ulaşması ve faiz indirim sürecinin başlaması nedeniyle 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanacak açığa satış yasağını tekrar uzatmayı düşünmüyor.

        Kaynaklar, yasağın kalkmasının Borsa İstanbul’da işlem hacmini ve piyasa derinliğini artıracağını, yabancı yatırımcı için çekiciliği artıracağına işaret etti. Kaynaklara göre, SPK’nın halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilmesi uygulamalarının da sonlandırılması planlanıyor.

        AÇIĞA SATIŞ YASAĞI İLK OLARAK 2023'TE GETİRİLMİŞTİ

        27 Haziran’da Kurul tarafından alınan kararla 29 Ağustos’a kadar sürecek olan bu uygulamalar da sona ermiş olacak.

        Açığa satış yasağı ilk olarak 6 Şubat depremlerinin ardından Şubat 2023’te getirilmişti. SPK, daha sonra BIST 50’de yer alan şirketler için açığa satış yasağını 2025’ten itibaren kaldırmıştı.

        Ancak 23 Mart 2025’te SPK, BİST pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu. Bu yasak 27 Haziran’da yapılan duyuruyla 29 Ağustos seans sonuna kadar uzatılmıştı.

        Kurul halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına da karar vermişti.

        BORSADA AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

        Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir.

        Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır.

        Amaç, hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde etmektir.

