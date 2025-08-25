Habertürk
        Fenerbahçe'den ayrılığa yeşil ışık: Diego Carlos - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den ayrılığa yeşil ışık: Diego Carlos

        Fenerbahçe geçtiğimiz sezon devre arasında transfer ettiği 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'un geleceği konusunda kararını verdi. Sarı-lacivertlilerin oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 19:58 Güncelleme: 25.08.2025 - 19:58
        1

        Bu yaz transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos konusunda kararını verdi.

        2

        F.BAHÇE TEKLİFLERE AÇIK

        Fabrizio Romano'nun haberine göre; F.Bahçe, 32 yaşındaki stopere gelecek her türlü tekliflere kapısını açtı.

        3

        Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon devre arasında ise Aston Villa'dan Diego Carlos'u transfer etmiş, fakat oyuncunun sakatlığından dolayı faydalanamamıştı.

        4

        Oyuncunun nasıl döneceği belirsizliğini korurken, teknik direktör Jose Mourinho Sambacı stoperi bu sezon hiçbir maçın kadrosuna dahil etmedi.

        5

        Fenerbahçe'de 5 maçta 188 dakika süre alabilen Diego Carlos için 11.47 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

        6
