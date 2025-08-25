Fenerbahçe'den ayrılığa yeşil ışık: Diego Carlos
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon devre arasında transfer ettiği 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'un geleceği konusunda kararını verdi. Sarı-lacivertlilerin oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtildi.
Bu yaz transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos konusunda kararını verdi.
F.BAHÇE TEKLİFLERE AÇIK
Fabrizio Romano'nun haberine göre; F.Bahçe, 32 yaşındaki stopere gelecek her türlü tekliflere kapısını açtı.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon devre arasında ise Aston Villa'dan Diego Carlos'u transfer etmiş, fakat oyuncunun sakatlığından dolayı faydalanamamıştı.