Trump: Güvenlik garantilerini destekleyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri konusunda detaylı görüşmelerde bulunmadıklarını ifade ederken, güvenlik garantilerini destekleyeceklerini bildirdi.

ABD Başkanı, Ukrayna meselesi için artık para harcamadıklarını belirtirken, savaşı bitirmek istediklerini dile getirdi.

ABD Başkanı ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu ve görüşmede nükleerden arındırma konusunun gündeme geldiğini belirtti.

Donald Trump, Putin'in neden Zelenskiy'le görüşme konusunda isteksiz olduğuna ilişkin soruya ise "Onu sevmiyor. Benim de sevmediğim insanlar var." şeklinde yanıt verirken, kolayca bitirilmesini umduğu savaşın artık "kişilik çatışmasına" dönüştüğünü belirtti.

Donald Trump sonraki açıklamasında ise "Zelenskiy ile Putin görüşmeli. Görüşüp görüşmeyeceklerini bilmiyorum. Görüşmezlerse sonuçları olabilir." şeklinde konuştu.

MORLUK DİKKAT ÇEKTİ ABD Başkanı'nın elindeki morluk ise dikkat çekti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'a kronik venöz yetmezlik tanısı konulduğu bildirilmişti.

REKLAM

ÇİN'E MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini aksi takdirde "yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey" uygulamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarına Çin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Çin ile ekonomik olarak öncekinden çok daha iyi ilişkisi olduğunu belirten Trump, Çin'in akıllıca hareket ettiğini ve dünyanın mıknatıslarının neredeyse tekelini eline aldığını söyledi. Trump, "Bize mıknatıs vermek zorundalar, vermezlerse biz de yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorundayız." dedi. Mıknatıs alanında Çin'e karşı güç kazandıklarını kaydeden Trump, "Çok kısa süre içinde çok sayıda mıknatısa sahip olacağız." diye konuştu. LAVROV'DAN ZELENSKİY AÇIKLAMASI Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi ihtimaline ilişkin, "Putin, Zelenskiy ile ancak bir zirve için gündem hazır olduğunda görüşmeye hazır fakat bu gündem şu anda kesinlikle hazır değil." dedi. Bakan Lavrov, ABD merkezli NBC News'e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı ve savaşın sona ermesi için atılan adımları değerlendirdi.

Putin ile Zelenskiy'nin görüşmesi ihtimaline ilişkin Lavrov, Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a İstanbul'da bu yıl yapılan 3 turluk görüşmeleri anımsatarak müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını belirttiğini aktardı. Lavrov, Putin'in, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmesi yönündeki zirve toplantıları için "çok iyi hazırlanılması" gerektiği mesajını verdiğini söyleyerek İstanbul'daki heyetlerin seviyesinin yükseltilmesi önerisini sunduklarını dile getirdi. İstanbul'daki görüşmelere ilişkin detaylar veren Lavrov, Rusya'nın son müzakerelerde Ukrayna'ya çalışma gruplarının oluşturulmasını önerdiğini ancak buna henüz yanıt alınamadığını belirtti. Lavrov, Zelenskiy'nin acil önceliğinin Putin ile görüşmek olduğunu söylemesini "oyun" olarak nitelendirerek, ABD'deki toplantıya katılan Ukraynalı ve Avrupalı aktörlerin Alaska'da Trump ile Putin arasında konuşulan güvenlik meselesini "çarpıtmaya" çalıştıklarını savundu. REKLAM Rus Bakan, ayrıca Alaska'da, Putin ile Zelenskiy görüşmesinin direkt gündeme gelmediğinin altını çizdi. Savaşın başlamasının hemen ardından 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelerde taslak ilkelerin iki ülke tarafından paraflandığını hatırlatan Lavrov, "Putin, Zelenskiy ile ancak bir zirve için gündem hazır olduğunda görüşmeye hazır fakat bu gündem şu anda kesinlikle hazır değil." ifadesini kullandı.