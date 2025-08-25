Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco ile anlaştı!
Yaz transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, stoper bölgesini güçlendirmek istiyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Monaco forması giyen Wilfried Singo için prensipte anlaşmaya varıldığını iddia etti.
Yaz transfer döneminde çalışmalarına hız veren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.
Nelsson'la yollarını ayıran ve Cuesta'yı da gelecek planlarında barındırmayan sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
MONACO'YLA ANLAŞMA TAMAM!
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Wilfried Singo için kulübü Monaco ile anlaşmaya vardı.
30+5 MİLYON EURO BONSERVİS!
Sarı-kırmızılıların bu transfer için 30 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay vereceği iddia edildi.
Kulüplerin anlaşma sağladığı ve 24 yaşındaki stoperle görüşmelerin sürdüğü haberin detaylarında yer aldı.
Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Singo, 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 699 dakika sahada kaldı.