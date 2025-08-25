Emmanuel Macron'dan İsrail'e tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 5 gazetecinin ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüklerini ve Gazze'deki durumu ele aldıklarını duyurdu.

"Bir nüfusu açlığa mahkum etmek derhal durdurulması gereken bir suçtur." ifadesini kullanan Macron, gazetecilerin ve sivillerin öldürüldüğü İsrail saldırılarına da tepki gösterdi.

Macron, "Bu sabah, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği yeni saldırılar çok sayıda sivilin ve gazetecinin ölümüne neden oldu. Bu kabul edilemez, siviller ve gazeteciler her koşulda korunmalıdır. Medya, çatışmanın gerçekliğini yansıtmak için görevlerini özgürce ve bağımsız bir şekilde yerine getirebilmelidir. İnsani yardımlar (Gazze'ye) girebilmelidir. İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalıcı ateşkes çağrısını yineleyen Macron, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme ilişkin 22 Eylül'de ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) konferansı için Katar ile yakın şekilde çalıştıklarını kaydetti.

İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı! Haberi Görüntüle BM'DEN KINAMA Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi’nde Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında sivillerin yanı sıra gazetecilerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında “Genel Sekreter, İsrail'in bugün Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesini şiddetle kınıyor. Ölenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık personeli ve gazeteciler de bulunuyor.” dedi. Bu son korkunç ölümlerin, sağlık personeli ve gazetecilerin çatışmanın ortasında hayati önem taşıyan görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları aşırı riskleri gözler önüne serdiğini belirten Dujarric, “Genel Sekreter, sağlık personeli ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivillere her zaman saygı gösterilmesi ve korunmaları gerektiğini hatırlatıyor.” diye devam etti. Dujarric, Genel Sekreter'in bu öldürmelerin derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunduğunu tekrarlayarak, “Genel Sekreter, ayrıca derhal ve kalıcı bir ateşkes, Gazze genelinde sınırsız insani yardım erişimi ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineliyor.” ifadelerini kullandı.

AB'DEN TEPKİ Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'e, "Gazze'de olup biteni dünyaya duyurmaya çalışanları öldürme uygulamasına" son verme çağrısı yaptı. Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Saldırılar sırasında gazeteciler de dahil olmak üzere birçok sivilin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirten Lahbib, "Sağlık görevlileri ve kurtarma görevlileri de öldürüldü. Hepsi görevlerini yapıyordu." diye konuştu. Lahbib, "İsrail'i, Gazze'de olup biteni dünyaya duyurmaya çalışanları öldürme uygulamasına bir kez daha son vermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı. 3 Mayıs'taki Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde AB Delegasyonu tarafından hazırlanan bir videoda yer alan ve bugünkü saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın fotoğrafını paylaşan Lahbib, "Gazeteciler, doktorlar ve kurtarma görevlileri her zaman korunmalıdır." vurgusunu yaptı.

İSVİÇRE'DEN KINAMA İsviçre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesine düzenlediği ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denildi. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, siviller ve sivil altyapının her zaman korunması çağrısı da yapıldı. İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni hedef aldı İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.